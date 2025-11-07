Düzceli Sporcu Sabri Kıroğlu, Tokyo'da Altın Madalya Hedefliyor

DÜZCE(İHA) – Japonya'nın Tokyo kentinde düzenlenecek olan 25. Deaflympics İşitme Engelliler Yaz Olimpiyat Oyunları'nda ülkemizi temsil edecek Düzceli milli sporcu Sabri Kıroğlu'nun hedefi altın madalya olacak.

Karate branşında ferdi kata ve takım kata kategorilerinde mücadele edecek olan Kıroğlu, önceki olimpiyatlarda elde ettiği büyük başarılarla dikkat çekmişti. Bir önceki Deaflympics'te ferdi kata dalında gümüş madalya kazanarak ikinci olan başarılı sporcu, takım kata da ise şampiyonluk yaşayarak Türkiye'ye altın madalya kazandırmıştı. Yeni olimpiyatlar öncesinde hazırlıklarını yoğun tempoda sürdüren Sabri Kıroğlu'nun hedefi, bu kez her iki kategoride de zirveye çıkmak.

Başarılı sporcu, "Tokyo'da yeniden şampiyonluk yaşamak ve ferdi kata dalında da altın madalya kazanmak istiyorum. Ülkemi ve Düzce'yi en iyi şekilde temsil edeceğim" dedi.

Düzceli sporcu, 25. Deaflympics'te Türkiye'nin karate branşındaki en güçlü madalya adaylarından biri olarak gösteriliyor. - DÜZCE