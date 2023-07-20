Düzce İşitme Engelliler Güreş Türkiye Şampiyonasında Salih Birinci şampiyon, Yunus Emre Caklı ise ikinci oldu

Düzce'de düzenlenen İşitme Engelliler Güreş Türkiye Şampiyonasında Salih Birinci birinci, Yunus Emre Caklı ise ikinci oldu. Düzce Gençlik ve Spor Müdürü İsa Yazıcı, sporcuları ve antrenörü tebrik ederek başarılarının devamını diledi.