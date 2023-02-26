Duygu dolu anlar! Beşiktaş stadının tüm zemini oyuncuklarla doldu

Beşiktaşlı taraftarlar, Antalyaspor ile oynanan maçta tribünleri oyuncaklarla donattı. Dakika 04.17'yi gösterdiğinde sahanın oynandığı zemine oyuncak yağdı. O anlarda çalan 'Bir başkadır benim memleketim' şarkısı herkese duygu dolu anlar yaşattı.

Vodafone Park'ta oynanan Beşiktaş-Antalyaspor müsabakasında depremden etkilenen çocuklar için anlamlı bir etkinlik yapıldı. Depremzede çocuklara moral vermek amacıyla düzenlenecek etkinlikte taraftarlar, yanlarında getirdikleri oyuncakları Vodafone Park'ın zeminine attı.

FUTBOLCULAR GÖZYAŞI DÖKTÜ

O esnada statta 'Bir başkadır benim memleketim' şarkısı çaldı. Sahada pek çok futbolcu gözyaşlarını tutamadı.

OYUNCAKLAR ÇUVALLARA DOLDURULDU

Stattaki görevliler zemine yağan oyuncakları çuvallara doldurdu. Pelüş oyuncaklar, daha sonra çocuklara hediye edilmek üzere deprem bölgesine gönderilecek.