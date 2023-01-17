Duyanlar kulaklarına inanamayacak! Hasan Ali Kaldırım'ın yeni kulübü çok konuşulur

Geçtiğimiz günlerde Medipol Başakşehir ile yollarını ayıran Hasan Ali Kaldırım'ın yeni takımı belli olmak üzere. Deneyimli futbolcunun Adana Demirspor ile 1,5 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor. Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'ın, "Transfer yapmayacağız, lig kurgulanmış" açıklamasından sonra Hasan Ali, takımın ikinci transferi olacak.

Süper Lig'in iddialı ekiplerinden Adana Demirspor, Medipol Başakşehir'le yollarını ayıran Hasan Ali Kaldırım'ı kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Akdeniz ekibinin tecrübeli futbolcu ile 1.5 yıllık sözleşme imzalanması bekleniyor.

BAŞAKŞEHİR'E BEDELSİZ GİTMİŞTİ

32 yaşındaki milli sol bek, Kaiserslautern ve Mainz'da oynadıktan sonra 2010'da Kayserispor'a transfer olarak Türkiye kariyerine başladı. 2012- 2020 arasında Fenerbahçe forması giyen Hasan Ali, 2020 yazında bedelsiz olarak Başakşehir'e transfer oldu.

BU SEZON İSTENENİ VEREMEDİ

Emre Belözoğlu yönetimindeki Başakşehir de forma giyen Hasan Ali, bu sezon oynadığı 15 resmi maçta 1 gol atıp 2 de asist katkısı sağladı.

SANCAK, "TRANSFER YAPMAYACAĞIZ" DEMİŞTİ"

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak geçtiğimiz günlerde, "Transfer yapmayacağız. Lig kurgulanmış. Şampiyon da belli, ikinci de, üçüncü de. Hatta düşenler bile belli olabilir" açıklamasını yapmıştı. Sancak'ın bu çıkışından sonra Trabzonspor'dan Yusuf Erdoğan'a sözleşme imzalatmıştı. Hasan Ali, ikinci transfer olacak.