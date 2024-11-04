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Düştüğü not çok konuşulur! Jose Mourinho'dan bir paylaşım daha

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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Trabzonspor maçı sonrası sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Stefano Denswil ve Bright Osayi-Samuel arasında yaşanan ve kırmızı kart bekledikleri pozisyonu paylaşan Mourinho bu paylaşımına "Sarı formalıya yapılınca sadece sarı kart" ifadelerini ekledi.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, sosyal medya hesabından Trabzonspor maçıyla ilgili bir paylaşımda bulundu.

MOURİNHO'DAN BİR PAYLAŞIM DAHA

Jose Mourinho, Stefano Denswil ve Bright Osayi-Samuel arasında yaşanan ve kırmızı kart bekledikleri pozisyonu paylaştı. Mourinho, bu paylaşımına, "Sarı formalıya yapılınca sadece sarı kart" notunu ekledi.

Düştüğü not çok konuşulur! Jose Mourinho'dan bir paylaşım daha

Mourinho, maç sonu yaptığı açıklamada "Belirtmiş olduğum gibi yurt dışında çok fazl a insan Türk ligini izlemiyorlar. Londra'da muhtemelen bir tek oğlum izliyordur Türkiye ligi maçlarını. Ama ben bu pozisyonu instagrama koyacağım. Çok fazla olmasa da yaklaşık 5 milyondan fazla izlenecektir o pozisyon. Türkiye liginin ne olduğunu göreceklerdir" demişti.

Düştüğü not çok konuşulur! Jose Mourinho'dan bir paylaşım daha
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıMGk:

Fener'in reklamı olsun diye getirdiler adam Galatasaray'ı daha da ünlendirdi Başkanıyla beraber sabah akşam konuştukları GALATASARAY... yapıştır :)))

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Haber YorumlarıRafet Bayar:

adam küfür etse hakaret etse bile bizimkiler teşekkür mahiyetinde sunuyor

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