Düşme hattındaki Van Spor FK, Ümraniyespor'a 2-0 yenilip 7 puanda kaldı

TRENDYOL 1'inci Lig'de düşme hattında yer alan Van Spor FK, Akhisar'da ağırladığı Ümraniyespor'a 2-0 mağlup oldu. Maçın ilk devresi golsüz berabere sonuçlanırken, Ümraniyespor 60'ıncı dakikada Blanco ile öne geçti: 1-0. Maçın 82'nci dakikasında Hostikka durumu 2-0 yaptı. Bu sonucun ardından Van Spor FK 7 puanla düşme hattında kaldı. Ümraniyespor ise 10 puana yükselip alt sıralardan az da olsa uzaklaştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı