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Düşme hattı alev alev! Kayserispor'dan 3 gollü tarife

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Süper Lig'in 27. haftasında Kayserispor, RAMS Başakşehir'i 3-1'lik skorla mağlup etti. Ev sahibi Kayserispor'un gollerini 44. dakikada Carlos Mane, 67. dakikada Stephane Bahoken ve 72. dakikada Miguel Cardoso attı. RAMS Başakşehir'in tek golü 89. dakikada Philippe Keny'den geldi.

Süper Lig'in 27. haftasında Kayserispor ile RAMS Başakşehir kozlarını paylaştı. RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda oynanan maçı ev sahibi ekip 3-1 kazandı.

KAYSERİSPOR ÇIKIŞTA

Ev sahibi Kayserispor'un gollerini 44. dakikada Carlos Mane, 67. dakikada Stephane Bahoken ve 72. dakikada Miguel Cardoso kaydederken RAMS Başakşehir'in tek golü 89. dakikada Philippe Keny'den geldi. Bu sonuçla birlikte Kayserispor, Sergej Jakirovic yönetiminde çıktığı 6 maçta 3. galibiyet sevincini yaşadı. RAMS Başakşehir ise ligde çıktığı son üç maçta 2. yenilgisini aldı.

PUAN DURUMU VE GELECEK HAFTA

Kayserispor, bu galibiyetle birlikte puanını 27'ye yükseltti ve 16. sırada yer aldı. RAMS Başakşehir ise 36 puanla 7. sırada yer alıyor. Sarı-kırmızılılar, gelecek hafta Gaziantep FK deplasmanına konuk olacak, konuk ekip RAMS Başakşehir ise Trabzonspor'u konuk edecek.

Düşme hattı alev alev! Kayserispor'dan 3 gollü tarife
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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