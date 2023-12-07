Dusan Tadic: "Beşiktaş derbisinde galibiyet alıp, seriyi sürdürmek istiyoruz"

Fenerbahçe'nin Sırp futbolcusu Dusan Tadic, derbi maçlardaki motivasyonunu, "Bir arkadaşım 'Derbi maçlarda göz rengin bile değişiyor' demişti" diyerek açıkladı. Tadic, siyah-beyazlılar karşısında 3 puan alarak, galibiyet serisini devam ettirmek istediklerini söyledi.

Fenerbahçe'nin Sırp futbolcusu Dusan Tadic, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında oynayacakları Beşiktaş derbisi öncesinde Can Bartu Tesisleri'nde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Beşiktaş derbisinden 3 puan almak için ellerinden geleni yapacaklarını söyleyen Tadic, "Son maçta güzel bir zafer aldık. Oynadığımız son maçtan sonra Beşiktaş derbisine hazırlanma için birkaç günümüz var. İyi şekilde hazırlıklara devam ediyoruz. İyi çalışıyoruz. Neler yapmamız gerektiği konusunda rakibi nasıl mağlup ederiz, bunların çalışmalarını sürdürüyoruz. Camia için önemli maç. Hem oynamak hem izlemek keyifli olacak. 3 puan için elimizden gelenin en iyisini ortaya koyacağız" şeklinde konuştu.

"Beşiktaş derbisinde galibiyet alıp galibiyetler serisine devam etmek istiyoruz"

Beşiktaş derbisinde 3 puan alıp, galibiyet serilerini sürdürmek istediklerini dile getiren 35 yaşındaki futbolcu, "O dönemde gerçekten iyi ivmemiz vardı, çok iyi futbol oynadık. Formumuz artıyordu ama sakatlıklar söz konusu oldu. Aynı pozisyonda birçok sakat oyuncumuz oldu. Bu da bizim seviyemizi düşürdü. Mazeret sunacak değiliz ama bu da bir gerçek ki takım içinde oynayanlardan bazıları sakatlandığında kendi ritmini ortaya koyma konusunda aksaklıklar olabiliyor. Sivas maçında iyi galibiyet aldık. Cumartesi Beşiktaş'a karşı galibiyet almak istiyor ve galibiyet serileri yakalayıp böyle devam etmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"Sağ kenar, gizli forvet, 10 numara oynayabiliyorum"

Saha içinde kendisini en rahat hissettiği pozisyonun sorulması üzerine deneyimli futbolcu, "Bence iyi oyuncular farklı pozisyonlarda oynamasını bilmeli. Gerekli olan neyse onu uygulamasını bilmeli. Genel olarak sol kenarda oynuyorum ama 10 numarada da oynayabiliyorum. Sağ kenarda sahte forvette de oynuyorum. Önemli olan takımın istediklerini ortaya koymak. Takım için önemli olan neyse onu yapmak. Takım için nemli olan galibiyet" diye cevap verdi.

"Bir arkadaşım 'Derbi maçlarında göz rengin bile değişiyor' demişti"

Dusan Tadic, derbi maçlarında ekstra motive olduğunu vurgulayarak, "Kariyerimde çok iyi derbiler oynadım. Bu maçlarda ekstra motivasyona sahip oluyorsunuz. Bir arkadaşım bana, 'Derbi maçlarında senin göz rengin bile değişiyor, o kadar motive oluyorsun' demişti. Bu tip maçlarda çok efor göstermek gerekiyor. Sadece camia için değil, taraftarlar için de çok önemli. Bizler sahada olduğumuz sürece en iyisini ortaya koymak gerekiyor. Derbiler dışındaki maçlar da çok önemli ama derbilerde ekstra motivasyonu gösterebiliyorsunuz" diye konuştu.

"O yaptığım hareketi aksiyon bittikten sonra takımı geri çağırmak için yapıyorum"

Maç içinde parmağını havaya kaldırarak takıma yaptığı işaretin açıklamasını yapan Tadic, "O yaptığım hareket aksiyon bittikten sonra takımı geri çağırmak için yaptığım hareket. Aksiyon bitince zamanında geri dönülmesi gerekiyor. Taraftarlarımız çok coşkulu olduğu için gürültüden dolayı konuşmakta güçlük çekebiliyorsunuz. Onlar çok iyi ambiyans oluşturuyor konuşamadığım zaman bu şekilde beden dili göstermemiz gerekiyor. Bu şekilde ne yapmaları gerektiği konusunu gösteriyorum" dedi.

"Bu tip maçlar ekstra motivasyon oluşturuyor"

İstanbul'a geldiği ilk dönemde şehri gezdiğini söyleyen Sırp futbolcu, "Yoğun takvimden dolayı şehri gezmeye çok zamanım olmadı ama buraya geldiğim ilk zamanlarda dışarı çıkma imkanım vardı. İstanbul çok güzel şehir. Bizler buraya şehri dolaşmaya gelmedik. Fenerbahçe'ye faydalı olmak Fenerbahçe'yi şampiyonluğa taşımak en önemlisi bu. Bu sebepten dolayı buradayız. Fenerbahçe istediği noktaya getirebilmek adına zaman olduğunda dışarı çıkabiliyoruz" değerlendirmesinde bulundu. Beşiktaş'ın ve kendilerinin sakatlıklardan dolayı çok sıkıntı çektiklerini aktaran Tadic, "Beşiktaş'ın sakatlık problemi var. Hem Beşiktaş hem de biz bu konuda en fazla sıkıntı yaşayan takımlarız. Onlar da sahada en iyisini ortaya koymak isteyecek, bizler de öyle. İki takım da yenmek isteyecektir. İlginç maç olacağını düşünüyorum. Bu tip maçlar oyuncularda ekstra motivasyon oluşturuyor" açıklamasında bulundu.

"Fenerbahçe'nin hedeflerinin sorumluluğu omuzlarımızda"

35 yaşındaki futbolcu, saha içinde yorgun olmamak adına sürekli planlı şekilde çalıştığını dile getirerek, "Beni hiçbir zaman yorgun göremeyeceksiniz. Çünkü fit olmak için çok çalışıyorum. Yorulmamak adına düzenli olarak. Yorgunluk zihinde başlayan bir şey. Belki de bazı futbolculara sorunca onlar yorgun oluklarını söyleyebilir. Bana göre yorgunluk zihninizde yaratmaya başlıyorsanız, bunu hissedebilirsiniz. Biz insanlar güçlü varlıklarız. Kendinizi her zaman zorlamanız gerekiyor. Sorumluluklarımız da mevcut. Bizler sorumluluklarımızın bilincinde olmalıyız. Fenerbahçe'nin hedeflerinin sorumluluğu omuzlarımızda. Bununla baş edebilmek için iyi çalışmak gerekiyor" ifadelerini kullandı.

"Stattaki atmosfer yoğunluğu güzel bir şey"

Hollanda ekibi Ajax'ta forma giydiği dönemde Beşiktaş'a karşı oynadığını ve Beşiktaş Stadı'ndaki atmosferi bildiğini söyleyen Dusan Tadic, "2021 senesinde Ajax'ta, Beşiktaş'a karşı iki maç oynadık. İkisini de kazandık. İyi bir tecrübeydi. Büyük statlardaki futbola alışığız, bunlar normal. Bizi motive eden şey bu. Bundan dolayı futbol oynuyoruz. Atmosfer yoğunluğu bana göre güzel bir şey. Olması gereken şeyler" şeklinde konuştu.

"İyi performans ortaya koymak istiyoruz"

Tadic, siyah-beyazlılar karşısında iyi bir performans ortaya koymak istediklerinin altını çizerek, "Elbette cumartesi önemli maç ama önemli olan o maça kadar yaptıklarınız, nasıl hazırlandığımız. Bu tip maçlarda iyi şekilde hazırlanmanız gerekiyor. Cumartesi günü bu planları göstereceğimiz gün. Önemli olan nasıl hazırlandığınız. Bunlar önemli şeyler. Gerekli olan şeyleri sahada göstermek istiyoruz takım olarak. İyi şekilde hazırlanacağız. Hem aklen hem zihnen iyi performans ortaya koymak istiyoruz. İyi şekilde hazırlanmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

"Transfer sürecinde Fenerbahçe'yi tercih ettim, Beşiktaş'taki durumu bilmiyorum"

Fenerbahçe'ye gelmeden önceki dönemde Beşiktaş'ın yaptığı teklif ile ilgili yöneltilen soruya Sırp futbolcu, "Ben Fenerbahçe'ye geldim. 40-50 kulüpten çok fazla teklif vardı. Bunu bekliyorduk ama bu kadar fazla olacağını tahmin etmiyorduk. Beşiktaş'ta neler oldu bilmiyorum o zaman da düşündüğüm şey Fenerbahçe'ye gelmekti. Hem başkan hem taraftar hem de yönetim tarafından iyi şekilde karşılandım. Güzel proje ile karşılandım. Dolayısıyla Fenerbahçe'yi tercih ettim. Beşiktaş'ta şu anki durumu bilmiyorum. Tek konuşacağım şey Fenerbahçe'ye gelmeyi tercih ettim. Neden eleştiri alıyorlar bilgim yok, konuşmak da benim için doğru değil. Fenerbahçe'ye neden geldiğimi biliyorum" diyerek sözlerini tamamladı. - İSTANBUL