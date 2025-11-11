Dursun Özbek'ten ''Osimhen'in bonservisi 150 milyon euro mu?'' sorusuna cevap

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, katıldığı ödül töreninde Victor Osimhen için gelen transfer sorusuna cevap verdi.

"BİR ŞEY SÖYLEMEK İSTEMİYORUM"

"Osimhen ile ilgili transfer iddiaları var. 150 milyon euro bonservislerin gözden çıkarıldığı konuşuluyor. Sizin Osimhen'e biçtiğiniz değer nedir?" sorusuna cevap veren Dursun Özbek, "Osimhen, Türkiye'deki en değerli futbolculardan bir tanesi. Rakamsal boyutu için bir şey söylemek istemiyorum." dedi.

"LİGİN EN DEĞERLİSİ"

Sözlerine devam eden Dursun Özbek, Nijeryalı futbolcunun ligin en değerli ismi olduğunu ifade ederek, " Bu sezon tüm Türk futbolseverlerinin ittifak ettiği tek bir konu var; Osimhen, ligin en değerli futbolcusu." ifadelerini kullandı.

BU SEZON NE YAPTI?

Galatasaray'da bu sezon tüm kulvarlarda 12 maça çıkan Victor Osimhen, rakip ağlara 9 gol atmayı başardı.