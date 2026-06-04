Dursun Özbek: 27'nci şampiyonluk topun ağzında / Haber eklendi

GALATASARAY Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek, "27'nci şampiyonluk topun ağzında. 27'nci şampiyonluğu kutlamak için de önümüzdeki sene inşallah burada oluruz" dedi.

1905 Ankara Galatasaraylı Yönetici ve İş İnsanları Derneği (AGS) tarafından Ankara'da bir otelde Galatasaray'ın 25'inci Şampiyonluk Gecesi etkinliği düzenlendi. Geceye, Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, yönetim kurulu üyeleri, 1905 AGS Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Ünlüsoy, Galatasaraylı İş İnsanları ve 1905 AGS üyeleri katıldı. Organizasyonda açıklamalarda bulunan Özbek, Ankara'nın kendileri için özel bir yeri olduğunu ifade ederek, "Bugün Ankara ziyaretimize Anıtkabir'i ziyaretle başladık. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bize sağladığı fırsatların Galatasaray'ı nereye getirdiğini vurguladık. Dolayısıyla buraya Ankara ziyaretimizi şimdi AGS'nin bu 26'ncı şampiyonluk kutlaması için yaptığı geceye katılarak da daha keyifli hale getiriyoruz. Tabii AGS son derece önemli derneklerimizden bir tanesi. Özellikle Faruk Başkan'a ben burada teşekkürlerimi iletiyorum. Çünkü Galatasaray'ı burada Ankara'da gayet iyi temsil ediyorlar. Galatasaray'ın bütün sorunlarıyla ilgililer ve kulübe gereken desteği de burada veriyorlar. Dolayısıyla örnek bir derneğimiz. Onlara teşekkür ediyorum. Gerçekten uğruna da inanıyorum buranın. Her şampiyonlukta geldik. Bir sonraki şampiyonluğun burada sözünü verdik. ve bunların hepsi realize oldu. Dolayısıyla buradaki arkadaşlarla buluşmamız keyifli bir ortamda oluyor Galatasaray için. Ben başta Faruk Başkan olmak üzere yönetici arkadaşlarıma, kardeşlerime, buradaki taraftarlara herkese teşekkür ediyorum. Onların bize verdiği destek bizi daha başarılı hale getiriyor. Onun için sevgili Faruk kardeşim desteğe devam. 27'nci şampiyonluk topun ağzında. 27'nci şampiyonluğu kutlamak için de önümüzdeki sene inşallah burada oluruz" diye konuştu.

OKAN BURUK: ŞİMDİ HEDEF 27'NCİ ŞAMPİYONLUK

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ise yaptığı açıklamada, "Tabii ki ilk şampiyonluğumuz burada başladı. O yüzden çok önemli. Birçok derneğimiz hep bize destek oluyor ama Ankara özelinde Faruk Bey'e çok teşekkür etmek istiyorum. Burası bizim için önemli, değerli. Birçok üyemizle burada bir arada olacağız. Onları görmek güzel. Bu kupayı buraya getirmek güzel. Türkiye'yi gezdirmek güzel. 4 senedir bunu yaptık inşallah. Şimdi hedef 27'nci şampiyonluk" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı