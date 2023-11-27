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Dünyayı ayağa kaldıran vuruş! Manchester United'ın yıldızı Garnacho yılın golünü attı

Everton ile oynadıkları maçta Manchester United'ın yıldızı Alejandro Garnacho, 3. dakikada müthiş bir röveşata golüne imza attı. 19 yaşındaki futbolcunun bu golü futbolseverler tarafından şimdiden yılın golü ilan edildi.