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Dünyanın en iyi takımları belli oldu! İlk 25'te tek Türk kulübü var

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Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu (IFFHS), 1 Ağustos 2023-31 Temmuz 2024 tarihlerini baz alarak dünyanın en iyi takımlarını sıraladı. Listenin ilk 25 sırasında tek Türk olarak sadece Fenerbahçe yer aldı. Galatasaray 32, Beşiktaş ise 89. sırada kendisine yer bulabildi.

Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu, son 1 yılın verilerini baz alarak dünyanın en iyi takımları listesini güncelledi. Listenin ilk 25 sırasında sadece tek bir Türk takımı yer aldı.

FENERBAHÇE 25. SIRADA

Fenerbahçe, bu listede 25. sırada kendisine yer bulurken Galatasaray ise 32. sıraya yerleşti. Beşiktaş'ın 89. sıraya yerleştiği listede Trabzonspor 140, RAMS Başakşehir ise 226. sırada.

DÜNYANIN EN İYİ TAKIMLARI LİSTESİ

İşte güncellenen en iyi dünyanı en iyi takımları listesi

  • 1- Real Madrid
  • 2- Manchester City
  • 3- Bayer Leverkusen
  • 4- Atalanta
  • 5- Borussia Dortmund
  • 6- Atletico Madrid
  • 7- Bayern Münih
  • 8- Palmeiras
  • 9- Barcelona
  • 10- Arsenal
  • 25-FENERBAHÇE
  • 32-GALATASARAY
  • 89-BEŞİKTAŞ
  • 140-TRABZONSPOR
  • 226-BAŞAKŞEHİR
  • 283-ALANYASPOR
  • 297-SİVASSPOR
  • 302-ADANA DEMİRSPOR VE KASIMPAŞA
  • 325-ANKARAGÜCÜ
  • 355-FATİH KARAGÜMRÜK
  • 380-ÇAYKUR RİZESPOR
  • 415-SAMSUNSPOR
  • 425-KAYSERİSPOR VE GAZİANTEP FK
  • 431-KONYASPOR
  • 436-HATAYSPOR
  • 441-ANTALYASPOR
Kaynak: Haberler.com / Spor

Galatasaray Trabzonspor Galatasaray Fenerbahçe Başakşehir Fenerbahçe Beşiktaş Beşiktaş Futbol Süper Lig Futbol Spor Dünya Haberler

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Yorumlar (6)

Hakan Ak:

Tartışma bitmiştir en büyük fener

34
19
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Özer Doğan:

büyüklük Şampiyonlukla olunmuyor 10 yıldır Şampiyon olmasada Fenerbahçe Spor Kulübü olarak tabiki çok daha büyük

22
11
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Veysel null:

nordstjland takımından 6 yiyen febe GS den daha iyi değil. Kadro genişliği çok fazla olduğu için febeyi daha önde gösteriyorlar. Galatasaray ın kadro su çok geniş değil ama çok kaliteli ve sağlam oyuncuları var. Örneğin febe nin oyuncuları FRED, Djik, becao, oosterwolde sürekli sakatlaniyordu geçen sezon. Oysaki GS nin oyuncuları sağlam idi. Öyle olmasa febe kendi evinde GS yi yenmesi gerekirdi ama yenemedi hatta Djiku ICARDI ye yumruk atmıştı kırmızı görmemişti o maçta. O pozisyonda GS nin penaltısı çalındı, yoksa o maçı Kadıköy de GS 1-0 kazanacaktı.

6
20
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Emrah Emir:

yok bir de GS mi olacaktı?

16
8
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ALP Çaray:

Fenerbahçe şimdi de 1 sene boyunca bununla övünür :))

2
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