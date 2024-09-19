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Dünyanın en çekici kadın hakem unvanına sahip Emanuela Rusta, rahatsız edici mesajlardan dolayı Instagram hesabını kapattı

Dünyanın en çekici kadın hakem unvanına sahip Emanuela Rusta, rahatsız edici mesajlardan dolayı Instagram hesabını kapattı
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Arnavut hakem Emanuela Rusta, 'seksi hakem' olarak anılmaktan rahatsız. Cinsiyetçi mesajlar nedeniyle sosyal medyayı bıraktı. Medyanın görünüşüne odaklanması, mesleki başarılarını gölgeliyor. Rusta, hakemliğin yeterlilik meselesi olduğunu vurguluyor ve gelecekte daha çok kadın hakemin üst düzey erkek maçlarında görev almasını umuyor.

Kadın hakem Emanuela Rusta, "seksi hakem" olarak anılmaktan duyduğu rahatsızlığı dile getirdi. 30 yaşındaki Arnavut hakem, erkekler liginde maç yöneten ilk kadın olarak ün kazandıktan sonra Avrupa arenasına adım attı.

Rusta, daha önce sosyal medyada aktif bir kullanıcıydı ve çekici fotoğraflarını paylaşıyordu. Ancak aldığı cinsiyetçi mesajlar nedeniyle Instagram hesabını kapatmak zorunda kaldı.

Medyanın görünüşüne odaklanmasının, mesleki başarılarının gölgede kalmasına neden olduğunu belirten Rusta, "Diğer şeylerden çok profesyonelliğime odaklanmalılar," dedi. Ülkesinde "Sıcaklığı yükselten seksi hakem" gibi başlıklarla karşılaşan Rusta, bu durumdan rahatsız olduğunu ifade etti.

Rusta, kadın hakemlerin kabul görmek için çok mücadele etmesi gerektiğini vurguladı. "Cam tavanı paramparça etmek zorundasınız," diyerek yaşadığı zorlukları anlattı.

Fiziksel görünüşü hakkındaki yorumlara rağmen, sahada saygı gördüğünü hisseden Rusta, "Hakemlik bir cinsiyet meselesi değil, bir yeterlilik meselesidir," dedi. Gelecekte daha fazla kadın hakemin üst düzey erkek maçlarında görev almasını umduğunu belirtti.

Rusta, Stephanie Frappart'ın izinden giderek erkekler Şampiyonlar Ligi'nde maç yönetmeyi hedefliyor. Frappart, 2020'de bu alanda ilk kadın hakem olmuş ve 2022 Dünya Kupası'nda da görev almıştı.

Bu akşam Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde Sporting Lizbon - Real Madrid maçını yönetecek olan Rusta, kariyerinde ilerledikçe mesleki başarılarıyla anılmayı ve cinsiyetçi yaklaşımların son bulmasını umuyor.

Dünyanın en çekici kadın hakem unvanına sahip Emanuela Rusta, rahatsız edici mesajlardan dolayı Instagram hesabını kapattı

Dünyanın en çekici kadın hakem unvanına sahip Emanuela Rusta, rahatsız edici mesajlardan dolayı Instagram hesabını kapattı

Dünyanın en çekici kadın hakem unvanına sahip Emanuela Rusta, rahatsız edici mesajlardan dolayı Instagram hesabını kapattı

Haberler.com / Abdullah Teymur - Spor

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