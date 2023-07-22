Arda Güler'i gören Real Madrid taraftarı çılgına döndü! Dünyaca ünlü yıldızları umursamadılar bile

Real Madrid'e transfer olduğu ilk günden bu yana performansıyla büyüleyen Arda Güler'e taraftardan da büyük sevgi var. Sosyal medyada büyük ilgi gören videoda taraftarların sadece, Dani Carvajal ve teknik direktör Ancelotti ile aynı araçtan inen Arda Güler'e seslendiği görüldü.

ABD'de kamp yapan Real Madrid'de Arda Güler fırtınası yaşanıyor. Genç yıldız, antrenmanlarda gösterdiği performansla şimdiden taraftarların kalbini kazanmayı başardı. Son olarak sosyal medyaya düşen bir videoda taraftarların sadece, dünyaca ünlü isimler Dani Carvajal ve Carlo Ancelotti ile aynı araçtan inen Arda'ya seslenerek imza istemesi gündem oldu.

"REAL MADRID TARAFTARLARI ONU ÇOK SEVECEK"

Arda Güler için hocası Carlo Ancelotti geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, genç yıldızın kalitesinden bahsederek, "Real Madrid taraftarlarının onu çok seveceğini düşünüyorum." ifadelerini kullanmıştı.