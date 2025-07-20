Dünyaca ünlü futbolcuya evlenme teklifi eden Connie Grace, reddedildi
Chelseali futbolcu Cole Palmer ile aşk yaşayan Connie Grace, büyük bir şok yaşadı. Cole Palmer'a evlenme teklifinde bulunan Grace, yıldız oyuncu tarafından reddedildi. Palmer'ın kariyerine odaklanmak istediği için bu teklifi reddettiği belirtildi. İkili, sosyal medyada birbirlerini takip etmeyi bıraktı.
Premier Lig devi Chelsea'de harikalar yaratan İngiliz futbolcu, bu kez futboldaki becerisiyle değil aşk hayatıyla gündem oldu.
KIZ ARKADAŞININ EVLENME TEKLİFİNİ REDDETTİ
İngiliz basınında yer alan habere göre; 23 yaşındaki yıldız futbolcu Cole Palmer, kız arkadaşı Connie Grace'in kendisine yaptığı evlilik teklifini reddetti.
KARİYERİNE ODAKLANMAK İSTİYOR
Haberde, Grace'in, Cole Palmer'ı uzun bir süredir sözleşmeli evliliğe zorladığı ancak Palmer'ın kariyerine odaklanmak istediği ve yaşının çok genç olduğunu söylediği, bu nedenle de teklifi kabul etmediği belirtildi.
BİRBİRLERİNİ TAKİBİ BIRAKTILAR
Bu gelişmeler üzerine uzun süredir beraber olan ikili sosyal medya birlikte yer alan fotoğraflarını kaldırdı ve birbirlerini takip etmeyi bıraktı. İki isim, İngiltere'de en çok konuşulanlar arasına girdi.