Dünyaca ünlü futbolcuya evlenme teklifi eden Connie Grace, reddedildi

Dünyaca ünlü futbolcuya evlenme teklifi eden Connie Grace, reddedildi
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Chelseali futbolcu Cole Palmer ile aşk yaşayan Connie Grace, büyük bir şok yaşadı. Cole Palmer'a evlenme teklifinde bulunan Grace, yıldız oyuncu tarafından reddedildi. Palmer'ın kariyerine odaklanmak istediği için bu teklifi reddettiği belirtildi. İkili, sosyal medyada birbirlerini takip etmeyi bıraktı.

Premier Lig devi Chelsea'de harikalar yaratan İngiliz futbolcu, bu kez futboldaki becerisiyle değil aşk hayatıyla gündem oldu.

KIZ ARKADAŞININ EVLENME TEKLİFİNİ REDDETTİ

İngiliz basınında yer alan habere göre; 23 yaşındaki yıldız futbolcu Cole Palmer, kız arkadaşı Connie Grace'in kendisine yaptığı evlilik teklifini reddetti.

Dünyaca ünlü futbolcuya evlenme teklif eden Connie Grace, reddedildi

KARİYERİNE ODAKLANMAK İSTİYOR

Haberde, Grace'in, Cole Palmer'ı uzun bir süredir sözleşmeli evliliğe zorladığı ancak Palmer'ın kariyerine odaklanmak istediği ve yaşının çok genç olduğunu söylediği, bu nedenle de teklifi kabul etmediği belirtildi.

BİRBİRLERİNİ TAKİBİ BIRAKTILAR

Bu gelişmeler üzerine uzun süredir beraber olan ikili sosyal medya birlikte yer alan fotoğraflarını kaldırdı ve birbirlerini takip etmeyi bıraktı. İki isim, İngiltere'de en çok konuşulanlar arasına girdi.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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Yorumlar (7)

Haber YorumlarıSu ile Çok Oluyor:

Evlilik yasaklanmalı. İnsanlar bekar olarak doğuyorsa.. demekki bekar olmak doğru yoldur.

Yorum Beğen15
Yorum Beğenme60
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSadi:

Evlilik Allah'ın emridir bilmiyorsan öğren

yanıt22
yanıt3
Haber YorumlarıSu ile Çok Oluyor:

Yanıt yazıyorum ismi SADİ olan insana : Hapisdeki insanlar evlenmeden yaşlanıp ölebiliyorlarsa.. demekki öyle bir emir yokmuş.

yanıt3
yanıt11
Haber YorumlarıSadi:

Su ile çok oluyora cevap saçmalamışsın

yanıt4
yanıt0
Haber YorumlarıFatih Çerçi:

Kızı kullanıp bir paçavra gibi kenara atmış..

Yorum Beğen16
Yorum Beğenme12
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Haber YorumlarıLeven Ergün:

BU HATUNLA HER AKSAM SEVISILIRIS

Yorum Beğen5
Yorum Beğenme3
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