Dünya Tenis Turu Erciyes'te Başarıyla Gerçekleşti

Uluslararası Tenis Federasyonu takviminde yer alan ve profesyonel tenis dünyasının prestijli organizasyonları arasında gösterilen Dünya Tenis Turu, bu yıl 25 Mayıs-6 Temmuz 2025 tarihleri arasında Erciyes'te başarıyla gerçekleştirildi.

Yaz aylarında da aktif bir spor merkezi olma vizyonuyla Erciyes'te inşa edilen 12 adet uluslararası standartlardaki sert zemin tenis kortu, bu önemli organizasyona ev sahipliği yaptı. Türkiye Tenis Federasyonu ile Megasaray Tenis Akademi (MTA) iş birliğinde düzenlenen turnuva, Almanya, Fransa, İngiltere, Polonya, ABD, Hollanda, Belçika, İsveç, Bulgaristan, İtalya, Çin, Tayland, Kazakistan, Özbekistan, Slovakya, Slovenya Rusya gibi 50 farklı ülkeden gelen 500'ün üzerinde profesyonel tenisçiyi ağırladı.

Tenisçiler, hem Uluslararası Tenis Federasyonu sıralama puanları kazanmak hem de ATP/WTA yolunda ilerlemek için kıran kırana mücadele etti. Turnuvanın son haftasında final karşılaşmaları oynandı. Kadınlar finalinde, Slovakyalı tenisçi Katarina Kuzmova ile İngiliz rakibi Esther Adeshina karşı karşıya geldi. Mücadeleyi kazanan isim Kuzmova oldu.

Erkekler finalinde ise Türk tenisçi Arda Askara, Ukraynalı rakibi Vadym Ursu ile zorlu bir mücadeleye çıktı. Yaklaşık 4 saat süren karşılaşmanın galibi Ukraynalı sporcu Ursu oldu. Müsabakalar sonrasında tenisçilere düzenlenen tören ile ödülleri Kayseri Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Elcuman tarafından takdim edildi.

Turnuva sonunda açıklamalarda bulunan Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Elcuman, "Erciyes'te altı hafta süren tenis turnuvamızın sonuna geldik. Ama ne finaldi! Türk ve Ukraynalı sporcular arasındaki mücadele nefes kesti. Bir Türk tenisçiyi bu seviyede, bu kortlarda izlemek gerçekten gurur vericiydi. Dünya sıralamasında ilk 500'de yer alan tenisçiler burada mücadele etti. Altı haftalık yoğun emeği, böylesine güzel bir finalle taçlandırmış olduk. Şimdilik tenise kısa bir ara veriyoruz ama inşallah 1 Eylül'de yeni bir turnuvaya daha ev sahipliği yapacağız. Erciyes'e kazandırılan 12 adet uluslararası standartlardaki tenis kortunu, tamamen kendi öz kaynağıyla inşa eden ve bu sayede böyle değerli bir organizasyonun gerçekleşmesini sağlayan Mega Saray'a teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Uluslararası Tenis Federasyonu Supervisor'ı ve aynı zamanda Türkiye Tenis Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Başkanı Alaaddin Boyar da değerlendirmelerde bulundu. Boyar, "Erciyes'te Mega Saray kortlarında düzenlenen turnuvanın son ayağını tamamlamış olduk. Dünyanın pek çok farklı ülkesinden sporcular burada mücadele etti. Özellikle bu seviyedeki organizasyonlar için dünya sıralamasında yer alan seçkin sporcuların katılım gösterdi. Final maçı yaklaşık 3,5 saat sürdü ve gerçekten çok keyifli bir mücadeleye sahne oldu. Turnuvanın ardından birçok sporcu 'Eylülde tekrar görüşmek üzere' diyerek buradan ayrıldı. Erciyes'in 2300 metre rakımındaki konumu, sporcular için hem turnuva hem de antrenman açısından önemli avantajlar sunuyor. Yüksek irtifada oynamak, özellikle kariyerlerinin ilerleyen dönemleri için onlar adına ciddi bir hazırlık anlamı taşıyor. Genel olarak sporcular buradan oldukça memnun ayrıldılar. Ülkemizde bu seviyede tesislerin bulunması, hem sporcular hem de Türk tenisi açısından büyük bir kazanım" diye konuştu.

Erciyes'te bir sonraki Dünya Tenis Turu'nun tarihleri de netleşti. Yeni organizasyon, 1 Eylül - 5 Ekim 2025 tarihleri arasında yine Erciyes'te gerçekleşecek. - KAYSERİ