Dünya şampiyonu Sümeyye Boyacı'ya Eskişehir'de coşkulu karşılama

PORTEKİZ'in Madeira Adası'nda düzenlenen Para Yüzme Dünya Şampiyonası'nda S5 kategorisi 50 metre sırtüstünde 41.58'lik derecesiyle dünya şampiyonu olan Sümeyye Boyacı, memleketi Eskişehir'de coşkuyla karşılandı. En büyük hedefinin, 2024 Paris Olimpik ve Paralimpik Oyunları'nda Türkiye'ye en iyi şekilde temsil etmek olduğunu ifade eden Boyacı, "Bu madalyanın bizim için altın madalya olmasından çok daha büyük bir değeri var. Çünkü bu madalya, Türk yüzme sporunda bir kadın tarafından alınan ilk dünya şampiyonluğunu temsil ediyor" dedi.

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Eskişehir Büyükşehir Gençlik ve Spor Kulübü ve Milli takım yüzme antrenörü Mehmet Bayrak, antrenör yardımcısı Gündüz Çağlar Alsan, spor kondisyoneri Tolga Erol ve Sümeyye'yi makamında ağırladı. Sümeyye Boyacı'nın Türkiye'nin olimpik yüzme branşlarında ilk dünya şampiyonluğunu kazanması nedeniyle tramvayların ekranlarına da, "Dünya Şampiyonumuz Sümeyye Boyacı" yazısı eklenerek, şampiyonluk gururu tüm şehirle paylaşıldı. Günün hatırasına Sümeyye Boyacı da tramvay önünde fotoğraf çektirdi.