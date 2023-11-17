Dünya Şampiyonu Güreşçinin 'Çipe' Hareketi Sosyal Medyada İzlenme Rekorları Kırdı

Dünya Veteranlar Güreş Şampiyonası çeyrek final mücadelesinde Nazmi Kahveciler'in Polonyalı rakibine yaptığı 'çipe' oyunu sosyal medyada izlenme rekorları kırdı. Temizlik fabrikasında işçi olarak çalışan dünya şampiyonu güreşçinin hareketi, turnuvanın en teknik ve jenerik oyunu seçildi.

Kocaeli'de temizlik sektöründe faaliyet gösteren bir fabrikada çalışan 48 yaşındaki Nazmi Kahveciler, profesyonel güreş kariyerinde elde ettiği başarılarla adından söz ettiriyor. 2011 yılında Arnavutluk'un Tiran şehrinde düzenlenen organizasyonda Veteranlar Serbest Stil 85 kilo dünya şampiyonu olan Kahveciler, başarılarına bir yenisi daha ekledi. Yunanistan'ın Laura kentinde mindere çıkan Nazmi Kahveciler, 100 kilo serbest stil çeyrek final müsabakasında yaptığı oyunla dikkatleri çekti. Polonyalı rakibini 'çipe' hareketiyle savuran ve 4 puanı kapan sporcu, müsabakanın bitişiyle 3.'lük madalyasını kazandı. İlerleyen yaşına rağmen esnekliğiyle adından söz ettiren Kahveciler'in oyunu sosyal medyada milyonlarca izlenmeye ulaştı. Kahveciler'in hayran bırakan hareketi, turnuvanın en teknik ve jenerik oyunu seçildi.

"Yaptığım oyun, turnuvanın en teknik ve jenerik oyunu seçildi"

İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine açıklamalarda bulunan Nazmi Kahveciler, 12 yaşından beri güreşin içinde olduğunu söyleyerek, "Kırkpınar, dünya şampiyonluklarım var, milli takım sporcusuyum. 2011 yılında Arnavutluk'ta dünya şampiyonu oldum. Geçtiğimiz ay Yunanistan'ın Laura şehrinde, Veteranlar Dünya Şampiyonasında 3. oldum. 80 ülkeden 750 sporcunun katıldığı şampiyonada 33 sporcu arasından dünya 3.'sü oldum. Çeyrek finalde Polonyalı'ya yaptığım oyun, turnuvanın en teknik ve jenerik oyunu seçildi. Sosyal medyada da 3 milyon kişi tarafından izlendi. Oyunu burada öğrencilerimde öğretmeye çalışıyorum. Çipe oyunu çok zor yapılan bir oyun, her sporcuya bu oyunu yapmak nasip olmaz. Ben 48 yaşındayım emekliyim. Benim yaşıtlarım kahvede otururken ben hem spor yapıyorum hem madalya kazanıyorum hem de geleceğin şampiyonlarını yetiştiriyorum" dedi.

"Yüz binlerce izlenmeye ulaştı"

Sosyal medyada paylaştığı videonun bu kadar izleneceğini tahmin etmediğini söyleyen Kahveciler, "Ben paylaştıktan sonra herkes paylaşmaya başladı. Yüz binlerce izlenmeye ulaştı. Bu da beni çok memnun etti, tanınırlığım arttı. İnsanların güreşe olan hevesi arttı, benim öğrencilerim bile, 'Hocam bize bu oyunu gösterin, bizde bu oyunu öğrenmek yapmak istiyoruz' diyorlar. Her antrenman da bu oyun üzerine çalışıyoruz. İnşallah müsabakalarda bu oyunu onlardan da yapmalarını istiyorum" diye konuştu.

"Emekli olduğum halde yine çalışıyorum"

İşteki yorgunluğunu öğrencileriyle antrenman yaparak attığını belirten Nazmi Kahveciler, "Hayatım çok yoğun bir tempoda geçiyor, sabah 07.00'da evden çıkıyorum, işe gidiyorum. Özel bir sektörde iş ve yangın güvenliği vardiya usta başıyım. 8 saat orada çalışıyorum, yaptığım işi seviyorum. Oradan 16.00'da çıkıyorum buraya geliyorum, öncelikle çocuklara antrenman yaptırıyorum, sonra ben antrenman yapıyorum. Akşam 19.00-20.00 gibi anca eve gidebiliyorum. EYT'den emekli oldum, emekli olduğum halde yine çalışıyorum. Buradan kendi yaşıtlarıma sesleniyorum 48 yaşındayım, yaşıtlarımı spor yapmaya davet ediyorum. Sporun yaşı yoktur, her yaşta spor yapmalıyız" şeklinde konuştu. - KOCAELİ