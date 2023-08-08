Dünya Şampiyonası'nda Bronz Madalya Kazanan Sümeyye Boyacı Türkiye'ye Döndü

İngiltere'de düzenlenen Dünya Şampiyonası'nda üçüncü olarak bronz madalya kazanan ve Paris 2024 Olimpiyat Oyunları için kota almayı başaran Eskişehir Büyükşehir Gençlik ve Spor Kulübü'nün Dünya ve Avrupa Şampiyonu Paralimpik Takımı Milli Yüzücüsü Sümeyye Boyacı Türkiye'ye döndü. Boyacı, İstanbul Havalimanı'nda EBB Gençlik ve Spor Kulübü yöneticileri, ailesi ve belediye personeli tarafından karşılandı.

İngiltere'de düzenlenen Dünya Şampiyonası'nda üçüncü olarak bronz madalya kazanan ve Paris 2024 Olimpiyat Oyunları için kota almayı başaran Eskişehir Büyükşehir Gençlik ve Spor Kulübü'nün Dünya ve Avrupa Şampiyonu Paralimpik Takımı Milli Yüzücüsü Sümeyye Boyacı Türkiye'ye döndü. Boyacı, İstanbul Havalimanı'nda EBB Gençlik ve Spor Kulübü yöneticileri, ailesi ve belediye personeli tarafından karşılandı.

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'in büyük destek verdiği, Paralimpik Dünya Şampiyonası'nda Türkiye'nin olimpik yüzme branşlarında ilk Dünya Şampiyonluğu'na ulaşan Eskişehir Büyükşehir Gençlik ve Spor Kulübü'nün Paralimpik Takımı Milli Yüzücüsü Sümeyye Boyacı, Dünya Paralimpik Yüzme Şampiyonası'nda önemli bir başarıya daha imza attı.

İngiltere'nin Manchester kentinde yapılan şampiyonada 20 yaşındaki milli yüzücü, kadınlar S5 kategorisinde 43.32'lik derecesiyle bronz madalya kazanırken, 2024 Paris Oyunları'na kota almaya hak kazandı.

Sümeyye Boyacı, şampiyonanın sona ermesinin ardından Milli Takım kafilesi ile birlikte yurda döndü. İngiltere'den Türkiye'ye dönen Sümeyye Boyacı'yı, İstanbul Havalimanı'nda Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü yöneticileri, ailesi ve belediye personeli karşıladı.

Başkan Büyükerşen de Sümeyye ile telefonda görüşerek Boyacı'yı başarısından dolayı kutladı. Büyükerşen, "Sümeyye seninle gurur duyuyoruz. Çalışkanlığın ve azminle örnek olmaya devam ediyorsun. Başarılarına yeni başarılar eklemenle hepimizi bir kez daha mutlu ettin. Her zaman seninleyiz. Kutluyor, gözlerinden öpüyorum" dedi.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Özen de Sümeyye Boyacı ile telefonda görüşerek tebrik etti.

Dünya Şampiyonası'nda elde ettiği başarı ve 2024 Paris Olimpiyat Oyunları hakkındaki düşüncelerini paylaşan Boyacı, şunları söyledi:

"İngiltere'de düzenlenen Dünya Şampiyonası'ndan dünya 3'üncüsü olarak dönüyorum. Bu yıl gerçekten çok zor bir yıldı. Buna rağmen elimden gelenin en iyisini yaparak yılın en iyi derecesini yüzdüm. Bu derece bana 3'üncülük getirdi. Bu yüzden derecemi geliştirdiğim için çok mutluyum. Mevcut sahip olduğum dereceyi de geliştirerek 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda ülkemizi temsil etmeyi hedefliyorum. Manchester'de Olimpiyat A barajını geçtim, artık yolculuğumuz ve hedefimiz 2024 Paris Olimpiyat Oyunları. Bu yolda bana her zaman destek olan Büyükşehir Belediye Başkanımız Yılmaz Büyükerşen, Kulüp Başkanı'mız Oğuzhan Özen ve yönetim kuruluna da çok teşekkür ederim."

Eskişehir Büyükşehir Gençlik ve Spor Kulübü ve Milli Takım Yüzme Antrenörü Mehmet Bayrak da başarının tesadüfle değil sistemli bir çalışma sonucu geldiğini belirtti. Bayrak, şöyle konuştu:

"Bu yılın son yarışından dünya 3'üncüsü olarak döndük. Bundan sonraki hedefimiz Sümeyye'nin kendi rekoru olan 41.41'lik dereceyi geçerek olimpik oyunlarından madalya ile dönmektir. Dünyada Sümeyye'nin klasmanında çok önemli sporcular var. Paralimpik Oyunları'nda büyük bir mücadele olacak. Biz çekinmiyoruz ve istediğimiz başarıya ulaşmak için çalışmaya devam edeceğiz."