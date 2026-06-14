Haberler

Dünya Plaj Voleybolu Pro Tur 2026 Alanya etabı sona erdi

Dünya Plaj Voleybolu Pro Tur 2026 Alanya etabı sona erdi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Dünya Plaj Voleybolu Pro Tur 2026 Alanya etabında erkeklerde Almanya, kadınlarda İspanya şampiyon oldu.

Dünya Plaj Voleybolu Pro Tur 2026 Alanya etabı tamamlandı.

Dünya Plaj Voleybolu Pro Tur 2026'nın Alanya etabında erkeklerde Almanya'dan Paul Henning-Lukas Pfretzschner çifti, kadınlarda da İspanya'dan Sofia Izuzquiza Corulla- Tania Moreno Matveeva ikilisi şampiyon oldu.

Alanya Belediyesi ve Türkiye Voleybol Federasyonu'nun (TVF) katkılarıyla Alanya Uluslararası Plaj Sporları Merkezi'nde düzenlenen organizasyonun erkekler finalinde Almanya'dan Paul Henning-Lukas Pfretzschner çifti ile İngiltere'den Javier Bello-Joaquin Bello ikilisi karşılaştı.

Henning-Pfretzschner çifti, ilk setini 22-20, ikinci setini de 24-22 aldıkları müsabakayı 2-0 kazanarak şampiyonluğa ulaştı.

Kadınlar finalinde de İspanya'dan Sofia Izuzquiza Corulla- Tania Moreno Matveeva çifti, ABD'den Savannah Cory-Devon Newberry ikilisini 21-14 ve 21-18'lik setlerle 2-0 yenerek şampiyonluğa ulaştı.

Karşılaşmaların ardından düzenlenen törende dereceye giren sporculara kupa ve madalyalarını Alanya Kaymakamı Şakir Öner Öztürk, Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, TVF Başkanvekili Alper Sedat Aslandaş, Alanya Turistik İşletmeciler Derneği Başkanı Cem Özcan ile organizasyon yetkilileri verdi.

Kaynak: AA / Mert Cantürk
Maç çok hızlı başladı! Golün gelmesi an meselesi

Maç çok hızlı başladı! Golün gelmesi an meselesi
Trump, İsrail’in Beyrut’a düzenlediği saldırının ardından Netanyahu'ya telefonda küfür etti

Son hamlesi Trump'ı çileden çıkardı! Netanyahu’nun yüzüne küfür etti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bitlis Spor, 3'üncü Lig'e yükseldi, taraftarlar sokağa döküldü

3. Lig'e yükseldiler! O şehrimizde taraftarlar sokaklara döküldü
Kendisine tuhaf sorular soran adamı paylaştı: Bir kadına plajda nasıl yaklaşılmaz?

Plajda yanına yaklaşıp tuhaf sorular soran adamı böyle ifşa etti
ABD'de paraşütçüleri taşıyan uçak tarlaya çakıldı: 12 ölü

Paraşütçüleri taşıyan uçak tarlaya çakıldı! Kurtulan yok
Brezilya'da iki helikopter havada çarpıştı: Ünlü şarkıcı Oliver Tree Nickell dahil 6 ölü

Helikopterler havada çarpıştı! Ünlü şarkıcı dahil çok sayıda ölü

CHP’de iç hesaplaşma devam ediyor, Günaydın ve Başarır'ın odasındaki isimlikler kaldırıldı

Kılıçdaroğlu'nun asla affetmem dediği ismin meclisteki odası boşalıyor
Yunanistan zeybeğimizi de çaldı: 850 kişiyle rekor kırıp sahiplendiler

Baklava, döner, cacık derken sıra buna da geldi! Komşudan büyük ayıp
Mourinho'nun Real Madrid'e ilk transferini yaptı! 50 milyon Euro'luk anlaşma

Real Madrid'e ilk transferini yaptı! 50 milyon Euro'luk anlaşma