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Dünya Okul Sporları Yaz Oyunları Bahreyn'de Düzenlenecek

Dünya Okul Sporları Yaz Oyunları Bahreyn'de Düzenlenecek
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Gençlik ve Spor Bakanlığı, 2024 Dünya Okul Sporları Yaz Oyunları'nın Bahreyn'in Manama şehrinde 23-31 Ekim tarihlerinde gerçekleştirileceğini açıkladı. Oyunlara 71 ülkeden 3 bin 687 sporcu katılacak.

GENÇLİK ve Spor Bakanlığı, Dünya Okul Sporları Yaz Oyunları'nın Bahreyn'in Manama şehrinde gerçekleştirileceğini duyurdu.

Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Uluslararası Okul Sporları Federasyonu'nun 2024 yılı faaliyet programında yer alan ISF 2024 Gymnasiade (Dünya Okul Sporları Yaz Oyunları) 23-31 Ekim 2024 tarihleri arasında Bahreyn'in Manama şehrinde gerçekleştirilecek. 26 branşta düzenlenecek Dünya Okul Sporları Yaz Oyunları, 71 ülkeden 3 bin 687 sporcunun katılımıyla yapılacak. Oyunlarda ülkemizi, 2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılı Okul Sporları Artistik Cimnastik, Atletizm, Badminton, Güreş, Judo, Okçuluk, Tenis, Tekvando, Yüzme ve Para Yüzme branşlarında Türkiye Şampiyonu olan sporcular temsil edecek" denildi.

BAKAN BAK'TAN MİLLİ SPORCULARA BAŞARI DİLEĞİ

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Dünya Okul Sporları Yaz Oyunları'nda mücadele edecek olan milli sporculara başarı dileğinde bulundu. Bakan Bak, "Bahreyn'de yapılacak Dünya Okul Sporları Yaz Oyunları'nda mücadele edecek olan sporcularımızın bizleri gururlandıracak sonuçlar alacağına yürekten inanıyorum. Ülkemizi temsil edecek olan milli sporcularımıza canı gönülden başarılar diliyorum" ifadelerinde bulundu.

Bakanlık bünyesinde faaliyet gösteren Okul Sporları Daire Başkanlığı ile öğrencilerin erken yaşta sporla tanıştırıldığını hatırlatan Bak, "Okul ve spor birbirine engel değil, birbirini tamamlayan unsurlardır. Spor yapan çocuklar, disiplinli ve çalışkan oluyor. Bu durum onların derslerinde daha başarılı olmasına katkıda bulunuyor. Bu amaçla Milli Eğitim Bakanlığıyla birlikte ilkokul, ortaokul ve liselerde spor faaliyetlerini yaygınlaştırarak çocuklarımızın spor kültürüne küçük yaşlarda sahip olmalarını sağlıyoruz. 81 ildeki öğrencileri 77 spor branşında bir araya getirmek, onları müsabakalara hazırlamak ve turnuvalar düzenlemek büyük emek gerektiriyor. Öğrencilerimizin aynı zamanda başarılı birer sporcu olmasına vesile olan bakanlık çalışanlarımızı, antrenörlerimizi, öğretmenlerimizi, idarecilerimizi ve sporcularımızın ailelerini tebrik ediyorum" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Gençlik Ve Spor Bakanlığı Gençlik Bahreyn Manama Eğitim Dünya Spor

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