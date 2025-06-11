Dünya Motokros Şampiyonası MXGP Türkiye 2025'te Başlıyor

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Dünya Motokros Şampiyonası MXGP Türkiye 2025'te, Afyonkarahisar Motor Sporları Merkezi'nde düzenlenecek. 3-7 Eylül tarihlerinde gerçekleşecek etkinlik, konserler ve renkli aktivitelerle dolu bir festival sunacak.

Motor sporlarının zirvesinde yer alan Dünya Motokros Şampiyonası MXGP Türkiye ve NG Afyon Motofest, bu yıl 8. kez Türkiye'de motor sporları tutkunlarıyla buluşmaya hazırlanıyor.

Afyonkarahisar Motor Sporları Merkezi'nde 3-7 Eylül 2025 tarihlerinde gerçekleşecek olan MXGP Türkiye büyük yarışı öncesi başlatılan tanıtım kampanyalarıyla milyonlara ulaştı. Şampiyona bu yıl 8. kez yarış tutkunlarıyla buluşmak için hazırlanıyor.

İstanbul ve Bursa başta olmak üzere metro, metrobüs, tramvay ve şehir hatları vapurlarında yer alan ekranların yanı sıra Gebze - Halkalı Marmaray hattı ile Kağıthane - İstanbul Havalimanı Metrosu güzergahlarında Dünya Motokros Şampiyonası MXGP Türkiye tanıtımları, günlük 6.5 milyon kişiye ulaşıyor.

MXGP Türkiye, Türkiye'nin en büyük entegre spor ve gençlik etkinliği olarak 3 Eylül 2025 tarihinde kapılarını açarak 7 Eylül'e kadar sürecek. 5 günde 12 sanatçının konserine ev sahipliği yapacak olan festivalde renkli etkinlikler de katılımcılara sunulacak. 6-7 Eylül tarihleri arasındaki MXGP Türkiye ise yabancı sporcu ve katılımcılara ev sahipliği yapacak. Dünya genelinde 180 ülkede yayınlanan ve tahmini 3.5 milyar kişilik küresel bir izleyiciye hitap eden MXGP yarışları, büyük önem taşıyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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