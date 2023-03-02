Dünya, Kylian Mbappe'nin canlı yayında Acun Ilıcalı'ya dediklerini konuşuyor: Muhteşem jest

Paris Saint-Germain'ın yıldızı Kylian Mbappe, canlı yayınlanan "Omuz Omuza" yardım kampanyasının açılış gecesine konuk oldu. Gecenin sunucusu Acun Ilıcalı ile canlı yayında konuşan ve Türkiye'ye destek veren ünlü futbolcunun bu hareketi dünya basınında geniş yankı buldu. Dış basında, "Mbappe'den Türkiye'ye muhteşem jest" manşetleri atıldı.

Deprem felaketinin yaralarını sarmak için futbol dünyası "Omuz Omuza" verdi. Türk futbolunun bir araya geldiği yardım gecesine dünyaca ünlü futbolcu Kylian Mbappe de katıldı. Fransız yıldızın, Türkiye için verdiği destek mesajı dış basında geniş yer buldu.

DÜNYA BASININDA MANŞET OLDU

Kylian Mbappe'nin tarihi gecede yayına katılması dünya basınında büyük ses getirdi. Onze Mondial, "Mbappe'den Türkiye için muhteşem jest" manşeti attı. Daily Sport France ise "Türk televizyonundaki yardım programına katılan Mbappe, deprem felaketinden etkilenenlere destek verdi." ifadelerini kullandı.

"ACUN ILICALI, TÜRKİYE'YE GOL ATMAMASINI İSTEDİ"

La Voix de Nord'un haberinde ise, "Kylian Mbappe, Türkiye'deki depremin mağdurlarına yardım etmek için her yolu kullanacağını açıkladı." denildi. Blasting News France'da Acun Ilıcalı ile Mbappe'nin diyaloğu yer alırken, "Mbappe' den katıldığı yardım programında Türkiye'ye gol atmaması istendi. Mbappe ise bu isteğe gülerek ve parmaklarını kaldırarak onay verdi." ifadeleri kullanıldı.

TÜRKİYE PAYLAŞIMI YAPTI

Canlı yayın sonrası Kylian Mbappe sosyal medya hesabından Türkiye için bir paylaşım yaptı. Fransız yıldızın gönderisi kısa sürede binlerce etkileşim aldı.

MBAPPE NELER DEDİ?

Mbappe canlı yayında yaptığı açıklamada, "Bu programın parçası olduğum için gurur duyuyorum. Türkiye'de yaşanan büyük bir trajedi. Büyük acılar yaşandı. Türkiye'nin neler çektiğini tahmin edemiyorum gerçekten. Dünyanın futbol camiası bir araya toplanacak ve Türkiye'ye verecektir.

Bu yardım benim için önemli. Sıra dışı bir görev. Türkiye için her şey çok daha iyi olacak diye umuyorum. Ben Fransızca konuşmayı tercih ettim. Bu yaşananlar büyük bir trajedi. Hayal gücümüzün yetmeyeceği kadar büyük bir olaydı. Türkiye'nin neler çektiğini tahmin edemiyorum. Bu projenin bir parçası olduğum için gurur duyuyorum. İlk olarak, tabii ki insanların, çocukların hayalleri çok önemli. Elimde olan tüm imkanları onlar için kullanacağım. Saha dışında yardımsever davranışlarda bulunmak için elimden geleni yapacağım. Birçok çocuğun gülüşünü yeniden kazandırabileceğimiz kanaatindeyim." ifadelerini kullandı.