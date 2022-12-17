Dünya Kupası üçüncülük maçında 2 dakikada yaşananlar, futbolseverlerin ağzını açık bıraktı

Dünya Kupası'nda oynanan üçüncülük maçında Fas ile Hırvatistan karşı karşıya geldi. Müthiş başlayan mücadelede Hırvatlar 7. dakikada öne geçerken, Fas 9. dakikada beraberliği yakaladı. Kritik mücadelede 2 dakikada 2 gol olması sosyal medyada gündem oldu.

Fas ile Hırvatistan, 2022 Dünya Kupası üçüncülük maçında karşı karşıya geldi. Müthiş başlayan mücadelede goller peş peşe geldi.

2 DAKİKADA 2 GOL

Oldukça tempolu başlayan mücadelede Hırvatistan, 7. dakikada Josko Gvardiol'ün golüyle öne geçti. Fas ise 9. dakikada Achraf Dari ile eşitliği yakaladı. Futbolseverlere büyük keyif veren anlar sosyal medyada gündem oldu.

FİNAL MAÇI PAZAR GÜNÜ

2022 Dünya Kupası'nda final mücadelesi ise 18 Aralık Pazar saat 18.00'de Arjantin ile Fransa arasında oynanacak. Dev mücadele de TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.