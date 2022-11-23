Dünya Kupası'nın yıldızı meğer Süper Lig deviyle anlaşmış! Turnuva sonrası İstanbul'da
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Japonya'nın Almanya'yı yendiği maçta galibiyet golünü atan Takuma Asano'nun, turnuva öncesinde Beşiktaş'la büyük ölçüde anlaşmaya vardığı ortaya çıktı. Bir aksilik çıkmazsa turnuva sonrası 28 yaşındaki futbolcu, Siyah-Beyazlı formayı giyecek.
Beşiktaş transfer bombayı patlatmaya hazırlanıyor. Siyah-Beyazlılar'ın Dünya Kupası öncesinde Japon Milli Takımı'nın 28 yaşındaki kanat oyuncusu Takuma Asano ile anlaşmaya vardığı öğrenildi.
ALMANYA KARŞISINDA YILDIZLAŞTI
Almanya karşısında oynadığı güzel futbolu şık golle süsleyen Asano, herkesi kendine hayran bıraktı. Asano'nun turnuva sonrası durağının İstanbul olması bekleniyor.
ARSENAL ÇIKIŞLI
2016'da Hiroshima'dan Arsenal'e transfer olan kanat oyuncusu, eğitimini İngiltere'de aldı. Alman ekibi Bochum'da top koşturan 28'lik kanatın maliyetinin ise 3 milyon euro civarında olduğu belirtiliyor.