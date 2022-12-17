Üye Girişi
Haberi Paylaş

Dünya Kupası'ndaki dev final öncesi Bursa'da esnaf lokma dağıttı! Sebebi herkesi çok şaşırttı

Spor Haberleri

Dünya Kupası'nda Arjantin ile Fransa'nın karşılaşacağı dev final öncesi Bursa'da bir esnaf, Lionel Messi'nin gol atması için İnegöl'de 2 bin kişiye lokma dağıttı. Sosyal medyada da büyük ilgi gören olay, futbolseverleri oldukça şaşırttı.

Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda artık sona gelindi. Tüm dünya Arjantin ile Fransa arasında oynanacak finale kilitlendi. Zorlu mücadele öncesi Bursa'da ilginç bir olay yaşandı.

2 BİN KİŞİYE LOKMA DAĞITTI

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir esnaf, pazar günü oynanacak Dünya kupası final maçı öncesinde Arjantin'in oyuncusu Lionel Messi'nin gol atması için ilçede 2 bin kişiye lokma dağıttı.

Dünya Kupası'ndaki dev final öncesi Bursa'da esnaf lokma dağıttı! Sebebi herkesi çok şaşırttı

"TEMENNİMİZ MESSİ'NİN GOL ATMASI"

Lokma firmasına ücretini verip lokma dağıttıran Esnaf Hikmet Işık, "Malum Pazar günü final maçı oynanacak. Kupayı Arjantin'in almasını istiyoruz. Temennimiz Messi'nin de bir gol atıp Maradona'ya armağan etmesi. O yüzden bu lokmayı dağıttık. Afiyet olsun" dedi.

Dünya Kupası'ndaki dev final öncesi Bursa'da esnaf lokma dağıttı! Sebebi herkesi çok şaşırttı

Haberler.com / Ali Gülhan - Spor

Arjantin Fransa Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım

Yorumlar (2)

Haydar :

Zeka Duzeyine bakarmisin? Yanlis ülkede Dogmussun...

Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
Süleyman Demir:

MADEM O KADAR PARAN VAR ZEKAT OLARAK Bİ FAKİR E VERSEYDİN FARZ İBADET İNİYERİNE GETİRİRDİN

Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title