Dünya Kupası'nda yürekler ağza geldi! Takım arkadaşıyla çarpışan kalecinin son hali içler acısı

Katar'ın ev sahipliğini yaptığı 2022 FIFA Dünya Kupası'nın B Grubu'nda yer alan İngiltere ve İran, Uluslararası Halife Stadı'nda karşılaştı. Korku dolu anların yaşandığı mücadeleyi İngiltere 6-2'lik rahat bir skorla kazandı.

TAKIM ARKADAŞIYLA ÇARPIŞTI

İran kalecisi Alireza Beiranvand, Majid Hosseini ile çarpışmasının ardından yaklaşık 10 dakika tedavi gördü ancak oyuna devam edemedi. 19. dakikada Beiranvand, sedyeyle sahadan çıkarıldı ve yerine Seyed Hosseini oyuna dahil oldu.

İngiltere- İran maçının henüz 7. dakikasında, İran kalecisi Alireza Beiranvand ile takım arkadaşı ve Kayserisporlu savunma oyuncusu Majid Hosseini sert bir şekilde çarpıştı.

DEVAM ETMEK İSTEDİ FAKAT BAŞARAMADI

Uzun bir süre yerde kalan ve burnu kanayan 30 yaşındaki kaleciye ilk müdahale yapıldı. Daha sonra maça devam eden ve kendini deneyen Beiranvand, 19. dakikada kendini yere bıraktı ve değişiklik istedi.İran'ın Perspolis takımında forma giyen kalecinin yerine Seyed Hosseini oyuna dahil oldu.

İşte tecrübeli kalecinin son hali: