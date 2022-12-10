Dünya Kupası'nda heyecan şimdi başlıyor! Dev randevuda İngiltere'yi eleyen Fransa, yarı finalde

2022 Dünya Kupası'nda son yarı finalist belli oldu. Fransa-İngiltere eşleşmesinden galip çıkan taraf Fransa oldu. Rakibini 2-1'lik skorla mağlup eden Fransa, yarı finalde Fas'la eşleşti.

Katar'da düzenlenen Dünya Kupası'nda yarı final bölümüne geçildi. Bir adım sonrasında ise dev final oynanacak. Yarı finalde Hırvatistan-Arjantin, Fransa-Fas eşleşmelerini izleyeceğiz.

İLK YARI NEFES KESTİ

İngiltere- Fransa maçı ilk dakikadan heyecanlı başladı. İki taraf da pozisyonlara girdi. 17'de Tchouameni şık bir golle perdeyi açtı. İngiltere girdiği pozisyonları değerlendiremedi.

KANE BİR ATTI BİR KAÇIRDI

İngiltere'de 54. dakikada Harry Kane penaltıdan attığı golle skora eşitlik getirdi. İngiltere ikinci yarıda daha baskılı oynayan taraftı ancak 78'de Giroud sahneye çıktı. 83'te Kane bir kez daha penaltı için topun başına geçti ama bu kez kaçırdı. Kalan dakikalarda sonuç değişmedi, turu Fransa geçti.

İLK RANDEVU SALI GÜNÜ

Dünya Kupası'nda yarı finaldeki ilk randevu Arjantin ile Hırvatistan arasında. Salı günü oynanacak maç saat 22.00'de. Fransa-Fas karşılaşması ise Çarşamba akşamı saat 22.00'de oynanacak.