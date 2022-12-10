Dünya Kupası'nda Fas rüyası devam ediyor! Ronaldo'lu Portekiz'i eleyip yarı finale çıktılar

2022 Dünya Kupası çeyrek final mücadelesinde Fas, Portekiz'i eleyerek yarı finale yükseldi. Fas, 42'de En-Nesyri'nin attığı golle karşılaşmayı 1-0 kazandı. Oyuna sonradan dahil olan Cristiano Ronaldo, Portekiz'in elenmesini önleyemedi. Fas, Dünya Kupası'nda finale bir adım daha yaklaştı.

2022 Dünya Kupası'nda üçüncü yarı finalist de belli oldu. Kanada, Belçika ve Hırvatistan'ın olduğu gruptan lider çıkan Fas'ın rüyası yarı finale kadar uzandı.

İSPANYA'YI ELEDİLER

Fas, son 16 turunda İspanya'yı eleyerek Dünya Kupası'na damga vurmuştu. Fas'ın Portekiz'e karşı ortaya koyduğu futbol herkesi mest etti.

RONALDO REKOR KIRDI

Portekiz ile 196. maçına çıkan Ronaldo, Kuveytli Bader Al-Mutawa'ya ait olan 'milli takımda en çok forma giyen erkek oyuncu' rekorunu egale etti. 37 yaşındaki yıldız futbolcu ikinci yarıda oyuna dahil oldu.