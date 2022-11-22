Dünya Kupası'nda büyük sürpriz! Turnuvanın favorisi Arjantin, Suudi Arabistan'a mağlup oldu

2022 Dünya Kupası C Grubu ilk maçında Arjantin, öne geçtiği karşılaşmada Suudi Arabistan'a 2-1 mağlup oldu. En büyük favorilerden biri olarak gösterilen Arjantin'in turnuvanın henüz başında aldığı bu şok mağlubiyet tüm otoriteleri şaşırttı.

Arjantin ile Suudi Arabistan, 2022 Dünya Kupası C Grubu ilk maçında karşı karşıya geldi. Büyük bir heyecana sahne olan mücadeleyi Suudi Arabistan 2-1 kazandı.

PERDEYİ MESSİ AÇTI

Karşılaşmaya oldukça hızlı başlayan Arjantin henüz 10. dakikada Lionel Messi'nin penaltıdan attığı gol ile 1-0 öne geçti. Bu golden sonra oyuna dengeyi getiren Suudi Arabistan, uyguladığı ofsayt taktiğiyle rakibinin 3 golünün iptal edilmesine neden oldu. İlk yarıda başka gol olmayınca Arjantin soyunma odasına 1-0 önde gitti.

SUUDİ ARABİSTAN GERİ DÖNDÜ

Mücadelenin ikinci yarısında adeta sahada Suudi Arabistan fırtınası esti. Suudi Arabistan 48. dakikada Al Shehri ve 53. dakikada Al Dawsari'nin attığı gollerle karşılaşmada önce geçti. Messi ve arkadaşlarının kalan dakikalarda skoru değiştirmek için gösterdiği çaba yeterli olmadı. Arjantin Milli Takımı şok bir mağlubiyetle 2022 Dünya Kupası'ndaki ilk maçında 3 puan bıraktı.