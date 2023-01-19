Dünya Kupası'na damga vuran güzel, Türkiye'den istediğiyle ortalığı salladı: Lütfen getirin

Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda ününe ün katan eski Hırvatistan güzeli Ivana Knöll, sosyal medya hesabından takipçileriyle soru-cevap yaptı. "Türkçe konuşabiliyor musun?" şeklinde gelen soruya Knöll, "Baklava" dedikten sonra "Fıstıklı baklavayı çok özledim. Türkiye'den Miami'ye gelecek biri olursa lütfen fıstıklı baklava getirsin." ifadelerini kullandı.

Arjantin'in şampiyon olduğu 2022 Dünya Kupası'na Hırvat güzel Ivana Knöll damga vurmuştu. Katar'da düzenlenen turnuvada cesur tarzıyla dikkatleri üzerine çeken Knöll, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla ses getirdi.

"LÜTFEN FISTIKLI BAKLAVA GETİRİN"

Instagram hesabından takipçileriyle soru-cevap yapan Ivana Knöll, "Türkçe konuşabiliyor musun?" sorusuna, "Baklava" diye cevap verdikten sonra "Fıstıklı baklavayı çok özledim. Türkiye'den Miami'ye gelecek biri olursa lütfen fıstıklı baklava getirsin." dedi.

"ASLA ÖYLE BİR DÜŞÜNCEM YOKTU"

Ivana Knöll'ün Hırvatistan'ın Dünya Kupası'nı kazanması durumunda soyunacağı iddia ediliyordu. Knöll turnuva devam ederken bu soru iddialara cevap vererek, "Bunların hepsi medyanın uydurması. Asla böyle bir düşüncem yoktu." ifadelerini kullanmıştı.