Dünya Kupası grup kuraları çekiliyor! İşte Türkiye'nin muhtemel rakipleri
2026 Dünya Kupası kura çekimi, 4. torbada yer alacak Türkiye'nin rakiplerini belirleyecek. ABD, Kanada ve Meksika'nın ortaklaşa düzenleyeceği turnuvanın grup kura çekimi yarın TSİ 20.00'de Washington'da yapılacak. Türkiye, play-off turunu geçmesi halinde Dünya Kupası'na katılacak ve bu kura ile grup rakiplerini öğrenecek. Tarihte ilk kez 48 takımla oynanacak Dünya Kupası'na şimdiye kadar 42 ülke katılım hakkı elde etti. İşte detaylar...

  • 2026 FIFA Dünya Kupası grup kura çekimi 20.00'de Washington'da yapılacak.
  • Türkiye, play-off yarı finalinde Romanya ile karşılaşacak.
  • Dünya Kupası maçları için yaklaşık 2 milyon bilet satıldı.

2026 FIFA Dünya Kupası'nda grup aşaması için geri sayım başladı. ABD, Kanada ve Meksika'nın ortaklaşa düzenleyeceği dev turnuvanın grup kura çekimi yarın TSİ 20.00'de Washington'da yapılacak. A Milli Futbol Takımı, play-off turunu geçmesi halinde Dünya Kupası'na katılacak ve bu kura ile grup rakiplerini öğrenecek.

42 ÜLKE KATILIMI GARANTİLEDİ, 6 BİLET DAHA DAĞITILACAK

Tarihte ilk kez 48 takımla oynanacak Dünya Kupası'na şimdiye kadar 42 ülke katılım hakkı elde etti. Kalan 6 ülke, Avrupa Elemeleri play-off'ları ve kıtalararası play-off maçlarının ardından belirlenecek. Türkiye, play-off yarı finalinde Romanya ile karşılaşacak. Kazanması halinde finalde Slovakya – Kosova eşleşmesinin galibi ile deplasmanda karşılaşıp Dünya Kupası bileti arayacak.

2 MİLYON BİLET SATILDI, STAT PROGRAMI KURADAN SONRA AÇIKLANACAK

Dünya Kupası maçları için şimdiden yaklaşık 2 milyon bilet satıldığı açıklandı. Statların programı ve maç başlangıç saatleri, kura çekiminin ardından cumartesi günü duyurulacak.

KURAYA KATILACAK ÜLKELER BELLİ OLDU

Kura çekiminde yer alacak 42 ülke arasında birçok futbol devi bulunuyor. İspanya, Arjantin, Fransa, İngiltere, Brezilya, Almanya, Hollanda gibi güçlü takımlar torbalara yerleştirildi. Türkiye, play-off'u geçmesi halinde 4. torbada yer alacak.

DÜNYA KUPASI TORBALARI AÇIKLANDI

Birinci Torba

  • Kanada, Meksika, ABD, İspanya, Arjantin, Fransa, İngiltere, Brezilya, Portekiz, Hollanda, Belçika, Almanya

İkinci Torba

  • Hırvatistan, Fas, Kolombiya, Uruguay, İsviçre, Japonya, Senegal, İran, Güney Kore, Ekvador, Avusturya, Avustralya

Üçüncü Torba

  • Norveç, Panama, Mısır, Cezayir, İskoçya, Paraguay, Tunus, Fildişi Sahili, Özbekistan, Katar, Suudi Arabistan, Güney Afrika

Dördüncü Torba (Türkiye'nin torbası)

  • Ürdün, Yeşil Burun Adaları, Gana, Curaçao, Haiti, Yeni Zelanda, Avrupa Play-Off A, B, C ve D galipleri, FIFA kıtalararası play-off kazananları

Türkiye'nin yer aldığı Play-Off C yolu, şu eşleşmelerden oluşuyor:

  • Türkiye – Romanya / Slovakya – Kosova

GRUPLARDA KONFEDERASYON KISITLAMASI OLACAK

Hiçbir grupta aynı konfederasyondan birden fazla takım bulunmayacak. UEFA'dan 16 takım olacağı için gruplara en fazla iki Avrupa takımı yerleştirilebilecek. Ayrıca FIFA, kura sisteminde güçlü takımlarının erken karşılaşmasını önlemek için İspanya–Arjantin ve Fransa–İngiltere gibi eşleşmelerin grup aşaması öncesinde oluşmamasını sağlayacak.

