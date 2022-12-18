Dünya Kupası finali çılgınca geçiyor! Yaşananlar inanılmaz

2022 Dünya Kupası finalinde Arjantin, Fransa'yı ilk yarım saatte perişan etti. 36'da skoru 2-0'a getiren Arjantin, son şampiyon Fransa'ya şut bile attırmadı. Fransa, ilk yarıda değişiklik haklarını kullanmak zorunda kaldı. Mbappe'nin 80 ve 81'de attığı gollerle skora eşitlik geldi ve maç uzadı. Messi, uzatmalarda 108'de attığı golle skoru 3-2'ye getirdi.

Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası finalinde iki dev kozlarını paylaştı. Arjantin-Fransa karşılaşmasında ilk yarım saatlik bölüm herkesi şaşırttı.

ŞUT BİLE ATAMADILAR

Son şampiyon Fransa'nın oyun olarak üstünlüğü ele alması beklenen maçta tam tersi senaryo yaşandı. Fransa 35 dakikada rakip kaleye dahi gidemedi. Mbappe, Giroud, Griezmann gibi yıldızlara sahip olan Fransa, tek bir şut bile çekemedi.

MESSİ ŞOV YAPTI

Arjantin'in kaptanı Messi, yarım saatlik bölümde ortaya koyduğu futbolla parmak ısırttı. 23'te penaltıyı gole çeviren Messi, 36'da Di Maria'nın attığı golün oluşumunu hazırladı. Yalnızca hücumda değil takım savunmasına da katkı verdi.

41 DAKİKADA İKİ DEĞİŞİKLİK

Fransa, 41. dakikada iki değişiklik birden yaptı. Olivier Giroud'nun yerine Thuram girdi, Dembele'nin ise Muani oyuna alındı.

MBAPPE FIRTINASI

80'de penaltıda topun başına geçen Mbappe, hata yapmadı. Bu golden 1 dakika sonra bir kez daha sahneye Kylian Mbappe çıktı. Mbappe üst üste attığı 2 golle skoru 2-0'dan 2-2'ye getirdi. Arjantin-Fransa maçında uzatmalar oynanıyor.

UZATMADA MESSI ATTI

Messi, 108'de sahneye çıkarak maçı 3-2'ye getirdi. Kaleciden seken topu tamamlayan Messi, Arjantin'i yeniden öne geçiren golü kaydetti.