Dünya Kupası finalinde Katar Emiri, Infantino'ya ayar verdi! Macron neye uğradığını şaşırdı

Arjantin'in Katar'daki Dünya Kupası töreni öncesi stadyum koridorlarında çarpıcı görüntüler ortaya çıktı. FIFA Başkanı Infantino, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'u protokolde öne çıkması için yanına çağırdı. Ancak Katar Emiri Tamim bin Hamad Al Thani, bu duruma itiraz etti. Katar Emiri Macron'un önünde yürümesine izin vermedi.

Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası şampiyonu Arjantin oldu. Kupa töreni öncesi ise stadyum koridorlarında protokol krizi yaşandı.

NEYE UĞRADIKLARINA ŞAŞIRDILAR

Katar'da muhteşem bir final karşılaşmasının ardından meydana gelen olaylar oldukça dikkat çekti. Katar Emiri Macron'un önünde yürümesine izin vermedi. FIFA Başkanı Gianni Infantino, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u protokelde öne çıkması için yanına çağırdı. Ancak Katar Emiri Şeyh Temim Bin Hamed Al Sani, Macron'un önüne geçerek yürümesine izin vermedi. Şaşkına dönen Macron ve Infantino'nun yüz ifadeleri, kameralara yansıdı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Unutulmaz final karşılaşmasının ardından meydana gelen bu olay kısa süre içerisinde sosyal medyada gündem oldu. Katar Emiri Şeyh Temim Bin Hamed Al Sani'nin FIFA Başkanı Gianni Infantino, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a yapmış olduğu bu davranışa çoğu sosyal medya kullanıcısı tarafından tepki geldi.