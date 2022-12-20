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Dünya Kupası finalinde Katar Emiri, Infantino'ya ayar verdi! Macron neye uğradığını şaşırdı

Spor Haberleri

Arjantin'in Katar'daki Dünya Kupası töreni öncesi stadyum koridorlarında çarpıcı görüntüler ortaya çıktı. FIFA Başkanı Infantino, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'u protokolde öne çıkması için yanına çağırdı. Ancak Katar Emiri Tamim bin Hamad Al Thani, bu duruma itiraz etti. Katar Emiri Macron'un önünde yürümesine izin vermedi.

Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası şampiyonu Arjantin oldu. Kupa töreni öncesi ise stadyum koridorlarında protokol krizi yaşandı.

NEYE UĞRADIKLARINA ŞAŞIRDILAR

Katar'da muhteşem bir final karşılaşmasının ardından meydana gelen olaylar oldukça dikkat çekti. Katar Emiri Macron'un önünde yürümesine izin vermedi. FIFA Başkanı Gianni Infantino, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u protokelde öne çıkması için yanına çağırdı. Ancak Katar Emiri Şeyh Temim Bin Hamed Al Sani, Macron'un önüne geçerek yürümesine izin vermedi. Şaşkına dönen Macron ve Infantino'nun yüz ifadeleri, kameralara yansıdı.

Dünya Kupası finalinde Katar Emiri, Infantino'ya ayar verdi! Macron neye uğradığını şaşırdı

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Unutulmaz final karşılaşmasının ardından meydana gelen bu olay kısa süre içerisinde sosyal medyada gündem oldu. Katar Emiri Şeyh Temim Bin Hamed Al Sani'nin FIFA Başkanı Gianni Infantino, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a yapmış olduğu bu davranışa çoğu sosyal medya kullanıcısı tarafından tepki geldi.

Dünya Kupası finalinde Katar Emiri, Infantino'ya ayar verdi! Macron neye uğradığını şaşırdı

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Spor Editörü Haberler.com - Spor

Emmanuel Macron Katar Spor Haberler

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Yorumlar (4)

Hsn:

ev sahibi katar ise al sani önde yürür tabiki

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Selim Güler:

Iy yapmis katar emiri macron kimki onun önüne gecsin.Ev sahipligi herzaman önündedir bunu bilmiyormu infantino.Macronda kim oluyor.Reis olsaydi katar emiri o zaman izin verirdi ,cünkü o dünyanin lideri,chp liler catlasada patlasada bu degismez bu böyledir.

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Rafflesia:

Macron'a her yerden darbe ahahahha..Yani şaka bir yana ama sonuç olarak misafirler aslında katar emirinin yaptığı çok nahoş bir tavır yakışmamış açıkcası...

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