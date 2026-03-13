Dünya Kupası Elemeleri play-off maçları öncesi Yusuf Akçiçek'ten kötü haber

Suudi Arabistan Ligi takımlarından Al Hilal forması giyen,Yusuf Akçiçek, Fransa'nın başkenti Paris'te fıtık operasyonu geçirdi.

FRANSA'DA FITIK OPERASYONU GEÇİRDİ

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), fıtık operasyonu geçiren milli futbolcu Yusuf Akçiçek için "geçmiş olsun" mesajı yayımladı. Federasyondan yayımlanan mesajda, "A Milli Takım futbolcumuz Yusuf Akçiçek, Fransa'nın başkenti Paris'te başarılı bir fıtık operasyonu geçirdi. Suudi Arabistan'ın Al Hilal kulübünde forma giyen milli futbolcumuzun, tedavi ve rehabilitasyon sürecini takiben en kısa sürede sağlığına kavuşmasını diliyoruz." denildi.

17 MAÇTA 1 ASİST YAPTI

Sezon başında 22 milyon euro karşılığında Suudi Arabistan Ligi'ne transfer olan 20 yaşındaki futbolcu, Al Hilal'de bu sezon 17 maça çıktı ve 1 asistlik performans sergiledi.

MİLLİ MAÇ NE ZAMAN?

2026 Dünya Kupası Elemeleri play-off yarı finalinde Romanya ile oynayacağımız maç 26 Mart Cuma saat 20.00'de Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak.