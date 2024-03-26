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Dünya İkincisi Sümeyye Uruk Erzurum'da Coşkuyla Karşılandı

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Dünya ikincisi olarak büyük bir başarıya imza atan özel sporcu Sümeyye Uruk, memleketi Erzurum'da büyük bir coşkuyla karşılandı.

Antalya'da düzenlenen Trisome Game Özel sporcular Cimnastik Şampiyonası ortaya koyduğu başarılı performans ile dünya ikincisi olan Sümeyye Uruk, Erzurum havalimanında ailesi ve Gençlik Spor İl müdürlüğü yöneticilerince karşılandı.

Ankara Akademi Cimnastik kulübü sporcusu Sümeyye Uruk uçaktan indikten sonra havalimanı çıkışında coşkulu bir kalabalık tarafından karşılandı. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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