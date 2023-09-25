Dünya Güreş Şampiyonalarında Madalya Kazanan Sporcular Ankara'da Karşılandı

Sırbistan'da düzenlenen 2023 Dünya Güreş Şampiyonası'nda altın madalyanın sahibi Ali Cengiz, gümüş madalyanın sahibi Rıza Kayaalp ve bronz madalya kazanan Enes Başar için başkentte coşkuyla karşılandı.

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da gerçekleşen Dünya Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 87 kiloda altın madalya kazanan Ali Cengiz, 130 kiloda gümüş madalya kazanan Rıza Kayaalp ve 63 kiloda bronz madalya kazanan Enes Başar, Ankara'ya geldi.

İstanbul'dan hava yoluyla Ankara'ya geçen milli grekoromen güreşçiler, Esenboğa Havalimanı'nda coşkuyla karşılandı. Milli grekoromen güreşçilerin yakınlarının yanı sıra, ASKİ Spor Kulübü Başkanı Yüksel Arslan ve sporcular karşıladı.

"Son dakika biraz zorlu geçti"

Geçen yıl büyükler kategorisinde bronz madalya aldığını ve ilk defa Türkiye'yi temsil etme fırsatı bulduğunu dile getiren milli güreşçi Cengiz, "Zorlu bir yıl geçti, yılın on ayı kamptaydık. Ekibimizle, hocalarımızla beraber sıkı bir çalışmanın ardından çok şükür bu sene Avrupa ikincisi akabinde son yapılan dünya şampiyonasında Türkiye'ye altın madalya kazandırdım. Son dakika biraz zorlu geçti. Ayağa kalktık, güçlü durduk ve maçı kazandık. Bayrağımızı göndere çektirdik. Bunun için çok mutluyum" ifadelerini kullandı.

"Buruk bir sevinç yaşıyorum"

Bronz madalya kazandığım için mutlu olduğunu belirten milli güreşçi Başar, "Aslında hedefimiz altın madalyaydı. Onu da kıl payı kaçırdık. Buruk bir sevinç yaşıyorum. Ama en azından madalyayla dönmek mutluluk verici. Milli takım hocalarımıza, kulüp hocalarımıza, federasyona, kulüp başkanımız Yüksel Aslan'a, büyükşehir belediye başkanımız Mansur Yavaş'a desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Bundan sonra altın madalyayı hedefleyeceğiz" değerlendirmesinde bulundu.

"Tarihte ilk defa oluyor"

Ali Cengiz çok iyi çalışıp Olimpiyat kotası aldığını ve dünya şampiyonu olduğunu belirten ASKİ Spor Kulübü Başkanı Arslan, "Rıza Kayaalp bizde elliye yakın kulübümüze madalya kazandırdı. Tarihte ilk defa oluyor. Kayaalp beşinci defa olimpiyatlara gidiyor. Dolayısıyla altyapımız çok iyi. Atakan hocam, Abdullah hocam, Akif hocam, Erdoğan hocam çok kabiliyet insanlar çok başarılı insanlar" dedi.

"Önümüzde yine bir kırılması gereken rekor var"

Geçen sene şampiyonada final maçına kıyasla fiziksel olarak daha iyi olduğunu dile getiren milli güreşçi Kayaalp, "Bazı yerlerde yanlış bir şey yaptım. O da benim son dakikalarda ayaklarımı hissetmememe neden oldu. Ondan dolayı da maçı kaybettim diyebilirim. Tabii ki tecrübe olsun diyeceğim de bunun artık tecrübe olacak bir yanı kalmadı. On tane dünyada, on üç tane Avrupa'da ve üç tane olimpiyatlar olmak üzere toplamda yirmi altı madalya kazanarak dünya tarihinde herhalde Avrupa ve dünya şampiyonalarında madalyaları alan sporcu oldum. Tabii önümüzde yine bir kırılması gereken rekor var" diye konuştu. - ANKARA