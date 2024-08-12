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Suudi Arabistan'dan Real Madrid'in yıldızına futbol tarihine geçecek teklif

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Real Madrid'in Brezilyalı yıldızı Vinicius Junior, ismi açıklanmayan bir Suudi Arabistan takımından yıllık 350 milyon euro net maaş kazanacağı bir teklif aldı. 24 yaşındaki futbolcu, İspanyol devinden ayrılmak istemediğini belirterek gelen teklifi geri çevirdi. Madrid temsilcisi ise Suudi kulübüne Vinicius'u satmayı düşünmemesi sebebiyle 1 milyar euroluk serbest kalma bedelinin ödenmemesi halinde bu transferin gerçekleşmeyeceğini iletti.

Milli yıldızımız Arda Güler'in formasını giydiği İspanyol devi Real Madrid'in Brezilyalı futbolcusu Vinicius Junior'a Suudi Arabistan'dan dünya futbol tarihine geçecek bir teklif geldi.

350 MİLYON EURO MAAŞ

ESPN'in haberine göre; henüz ismi açıklanmayan bir Suudi ekibi, Vinicius Junior'a yılda 350 milyon euro net maaş kazanacağı bir sözleşme teklifinde bulundu ancak Brezilyalı oyuncu Real Madrid'den ayrılmak istemediğini Suudi Arabistan temsilcisine iletti.

BONSERVİSİ 1 MİLYAR EURO

Öte yandan haberde, Real Madrid'in Vinicius'u satmayı düşünmemesi sebebiyle serbest kalma bedelinin ödenmemesi halinde bu transferin çok zor olduğu ifade edilirken, Suudi kulübünün Real Madrid'den 1 milyar euroluk serbest kalma bedelinde "ufak" bir indirim istediği yazıldı.

REAL MADRID KARİYERİ

Real Madrid ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan 24 yaşındaki oyuncu, İspanyol ekibiyle 264 maçta çıktı. Brezilyalı yıldız, bu karşılaşmalarda 83 kez gol sevinci yaşarken 75 de asist yaptı.

Kaynak: Haberler.com / Spor

Vinicius Junior Suudi Arabistan Real Madrid Futbol Madrid Dünya Futbol Spor Haberler

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Yorumlar (2)

Abdullah Karakaya:

salaklanyillik o paraya hayatın boyunca kazanacağın para çıkar

2
0
yanıtYanıtla
Samet Akın:

Mal

1
0
yanıtYanıtla
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