Dünya Etnospor Birliği Başkanı Bilal Erdoğan, Al Nassr'da Ronaldo ve Mane ile buluştuGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Dünya Etnospor Birliği Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, Suudi Arabistan'ın Al Nassr Kulübüne ziyarette bulundu. Al Nassr'ın Instagram paylaşımında Erdoğan'ın bu sabah ağırlandığı belirtildi; ziyarette Cristiano Ronaldo ve Sadio Mane ile fotoğraf çektirdi.
Dünya Etnospor Birliği Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, Suudi Arabistan'ın Al Nassr Kulübüne ziyarette bulundu.
Al Nassr Kulübünün ABD merkezli sosyal medya platformu Instagram hesabından yapılan paylaşımda, "Al Nassr, bu sabah Dünya Etnospor Birliği Başkanı Sayın Necmeddin Bilal Erdoğan'ı ağırladı." denildi.
Bilal Erdoğan, ziyareti sırasında Al Nassr'ın yıldız futbolcuları Cristiano Ronaldo ve Sadio Mane ile bir araya gelerek fotoğraf çektirdi.
Kaynak: AA
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