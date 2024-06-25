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Dünya devleri gelebilir! Milli Takımımızın muhtemel rakipleri büyük oranda belli oldu

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2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda İtalya'nın Hırvatistan ile 1-1 berabere kalması sonucu, Milli Takımımızın muhtemel rakipleri büyük oranda netleşti. Grubu 2. tamamlamamız halinde muhtemelen Fransa ile, Fransa'nın lider olamaması durumunda ise Hollanda ile karşılaşacağız. Üçüncü olmamız durumunda ise yüksek ihtimalle İngiltere ile karşı karşıya geleceğiz. İhtimaller arasında en yüksek yüzdeye sahip iki takım Fransa ve Hollanda.

EURO 2024 B Grubu üçüncü maçında dün gece İtalya, uzatma dakikalarında bulduğu golle Hırvatistan ile 1-1 berabere kalarak son 16'ya kaldı.

MUHTEMEL RAKİPLER ORTAYA ÇIKTI GİBİ

Nefes kesen bu maçın ardından Milli Takımımızın muhtemel rakipleri büyük oranda netleşti. Grubu 2. tamamlamamız halinde yüksek ihtimalle Fransa ile eşleşeceğiz. Fransa'nın lider olamaması durumunda ise Hollanda ile karşı karşıya geleceğiz. İhtimaller arasında en yüksek yüzdeye sahip iki takım Fransa ve Hollanda.

Dünya devleri gelebilir! Milli Takımımızın muhtemel rakipleri büyük oranda belli oldu

Üçüncü olmamız durumunda ise; A,D,E ve F grubunda bulunan üçüncüler bir üst tura çıkıyor. Bu durumunda ise yine yüksek ihtimalle İngiltere eşleşeceğiz.

  • FRANSA; Yüzde 35.8
  • HOLLANDA; Yüzde 23.0
  • İNGİLTERE; Yüzde 16.4
  • İSPANYA; Yüzde 9.8
  • AVUSTURYA; Yüzde 5.1
  • ELENME; Yüzde 4.0
  • SLOVENYA; Yüzde 3.1
  • DANİMARKA; Yüzde 2.7
Kaynak: Haberler.com / Spor

A Milli Futbol Takımı Hırvatistan Hollanda Fransa İtalya Dünya Spor Haberler

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Yorumlar (5)

Arda Baki:

Hevesimizi aldılar , eskiden maç öncesi nasıl oynarız diye düşünürdük şimdi nasıl kadro cıkıcaz diye düşünüyoruz. Ben böyle bir saçmalık görmedim hayatım boyunca

54
3
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Mehmet Güvenman:

2.bitirmekmi?hayaller Paris gerçekler türkiye

23
2
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Siranuş Nermer:

hâle bakın ??

13
1
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Ahmet Yel:

Bu kadrodan bı şey olmaz

9
2
yanıtYanıtla
Ferit Garipoğlu:

bu korkak oynamayla kim gelse eleniriz belki de yarın eleniriz ??

10
0
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