Dünya devleri gelebilir! Milli Takımımızın muhtemel rakipleri büyük oranda belli oldu

EURO 2024 B Grubu üçüncü maçında dün gece İtalya, uzatma dakikalarında bulduğu golle Hırvatistan ile 1-1 berabere kalarak son 16'ya kaldı.

MUHTEMEL RAKİPLER ORTAYA ÇIKTI GİBİ

Nefes kesen bu maçın ardından Milli Takımımızın muhtemel rakipleri büyük oranda netleşti. Grubu 2. tamamlamamız halinde yüksek ihtimalle Fransa ile eşleşeceğiz. Fransa'nın lider olamaması durumunda ise Hollanda ile karşı karşıya geleceğiz. İhtimaller arasında en yüksek yüzdeye sahip iki takım Fransa ve Hollanda.

Üçüncü olmamız durumunda ise; A,D,E ve F grubunda bulunan üçüncüler bir üst tura çıkıyor. Bu durumunda ise yine yüksek ihtimalle İngiltere eşleşeceğiz.