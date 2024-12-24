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Dünya devinin stadını fareler bastı

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Manchester United'ın Old Trafford stadı fareler tarafından bastı. Müfettişlerin yaptığı kontroller sonucunda stadın çeşitli yerlerinde kemirgen dışkısı tespit edildi ve bu durum stadın hijyen puanının düşürülmesine neden oldu. Sorunun çözülmesi için kulüp yetkilileri, haşere kontrol ortakları ve yerel konseyle birlikte çalışma başlattı.

İngiltere Premier Lig'de zor günler geçiren Manchester United'ın stadı Old Trafford'u fareler bastı. Müfettişler bazı yerlerde kemirgen dışkısı tespit etti ve stadın hijyen puanı düşürüldü.

FARE DIŞKISI BULUNDU

Daily Mail'in haberine göre müfettişler tarafından yapılan kontrollerde Old Trafford'daki yemek kioskları ve süitlerinde kemirgen atıkları tespit edildi.

Dünya devinin stadını fareler bastı

'Düşler Tiyatrosu' hijyen müfettişleri tarafından incelendikten sonra, en yüksek puan olan 5 üzerinden 2 yıldızlı bir derecelendirme ile cezalandırıldı. Kulüp yetkilileri, haşere kontrol ortakları ve yerel konseyle birlikte çalışarak, sorunun üstesinden gelmek için bir dizi önlem uygulamaya başlayacak.

Dünya devinin stadını fareler bastı

GIDA HİJYENİ YOK

Müfettişlerin zemin seviyesindeki kurumsal süitlerde ve bir tribünde taraftarlara yiyecek satan bir kioskta fare aktivitesinin kanıtlarını bulduğu açıklandı. Daha sonra United'ın gıda hijyeni derecelerini dört yıldızdan ikiye düşürüldü. Ünlü stadyumun bir kanal ve bir demiryolu hattındaki konumu nedeniyle söz konusu sorunun ortaya çıktığı ifade edildi.

Dünya devinin stadını fareler bastı

Dünya devinin stadını fareler bastı
Kaynak: Haberler.com / Spor
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