Dünya Amatör Golfçüler Şampiyonası Türkiye Finali Tamamlandı

Antalya'nın Serik ilçesinde düzenlenen Dünya Amatör Golfçüler Şampiyonası Türkiye Finali sona erdi. Dereceye giren sporcular, Malezya'da düzenlenecek dünya finalinde Türkiye'yi temsil edecek.

Serik'e bağlı Belek turizm merkezindeki Antalya Golf Kulübü'nde düzenlenen Dünya Amatör Golfçüler Şampiyonası Türkiye Finali tamamlandı. 2 gün süren turnuvada kategorilerinde ilk sırayı alan Recep Turan, Nazar Yusupov, Erdal Eren, Romel Ayyıldız ve Hasan Demirel 23- 31 Ekim 2026 tarihlerinde Malezya'da düzenlenecek olan dünya finalinde Türkiye'yi temsil edecek. Turnuvanın sonunda dereceye giren sporcuların ödülleri Golf Mad Direktörü Bekir Kara ve Türkiye Golf Federasyonu'nun önceki dönem yönetim kurulu üyesi, turizmci Yasin Akkanat tarafından verildi.

Kendi kategorisinde ilk sırayı alan golfçülerden Recep Turan, "2 gün boyunca çok çekişmeli güzel bir turnuva oldu. 2 yıl önce de yine dereceye girerek turnuvaya katılmaya hak kazanmıştım. Amacımız, hedefimiz Malezya'da arkadaşlarımızla birlikte ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
İran, ateşkes teklifini reddetti! Savaşın tamamen sona erdirilmesi için garanti istiyor

İran'dan ateşkes teklifine yanıt: Kabul etmek için tek şartları var
MHP, İstanbul il teşkilatı ile 39 ilçe teşkilatını feshetti

MHP'de İstanbul depremi! İl ve ilçe teşkilatları komple feshedildi

Trump'tan Taliban'a çağrı: 7 milyar dolarlık silahları geri verin

Eski defterler açıldı! Trump'ın talebi uykularını kaçıracak cinsten
Kayıp tam 100 milyon TL! Gözlerini kırpmadan benzin döküp yaktılar

Kayıp tam 100 milyon TL! Gözlerini kırpmadan benzin döküp yaktılar
Diagne'nin tarihe geçmek için 4 gole ihtiyacı var

Bu adamı kim durduracak?

Savaşın gölgesindeki dansıyla gündem oldu! Türklere bir mesajı var

Savaşın gölgesindeki dansıyla gündem oldu! Türklere bir mesajı var
Trump'tan Taliban'a çağrı: 7 milyar dolarlık silahları geri verin

Eski defterler açıldı! Trump'ın talebi uykularını kaçıracak cinsten
Penaltı mı değil mi? Ünlü yorumcular derbiye damga vuran pozisyonunda hemfikir oldu

Ülkenin konuştuğu pozisyona son noktayı koydular

Yiğit Özşener’e Saba Tümer’den dikkat çeken sözler: Sesin çok seksi

Saba Tümer ünlü oyuncunun sesine dayanamadı: Çok seksi