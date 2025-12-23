Haberler

Dün gece oynanan Bodrum FK-Amedspor maçının ardından şehir karıştı
Pazartesi akşamı Trendyol 1. Lig'de oynanan Bodrum FK-Amedspor maçının ardından iki takım taraftarları arasında gerginlik çıktı. Stadyumdan ayrılan taraftarlar birbirlerine şişe attı, polis ekipleri araya girerek tarafları sakinleştirdi.

  • Bodrum FK ile Amedspor arasında oynanan maç 0-0 berabere sonuçlandı.
  • Maç sonrası taraftarlar arasında arbede çıktı ve taraftarlar birbirlerine şişelerle saldırdı.
  • Hasan Reşat Öncü Caddesi'nde toplanan taraftarlar arasında gerginlik yaşandı ve bir otobüsün camına taş atılarak cam kırıldı.

Trendyol 1. Lig 18. hafta mücadelesinde Bodrum FK, evinde ağırladığı Amedspor ile 0-0 berabere kaldı.

MAÇ SONUNDA GERGİNLİK ÇIKTI

Karşılaşma sonrası iki takım taraftarı arasında arbede çıktı. İki takımın taraftarları birbirlerine şişelerle saldırırken, polis ekipleri araya girerek tarafları sakinleştirdi. Maçın ardından stadı terk eden taraftarlar arasında yaşanan gerginlik devam etti.

GERGİNŞİK ŞEHRİN İÇİNE TAŞINDI

Hasan Reşat Öncü Caddesi'nde toplanan taraftarlar karşılıklı tezahürat yaptı. Polis ve jandarma ekipleri taraftarlar arasında barikat kurarak gerilimin artmasını engelledi. Bölgede TOMA hazır bekletildi. Öte yandan, hareket halinde olan içerisinde taraftarların olduğu otobüsün ise camına taş atıldı ve cam kırıldı.

POLİS EKİPLERİ OLAYLARI ÖNLEDİ

Polis ve jandarma ekiplerinin uzun uğraşları sonrası yoğunluk güvenlik önlemleri arasında Amedspor taraftar otobüsleri bölgeden ayrıldı.

Yorumlar (3)

Haber YorumlarıSeyit Onbaşı:

dokunmayın padişahımızın takımına yoksa sizi zindana atar padişahımız

Yorum Beğen5
Yorum Beğenme7
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarısade vatandaş:

kimse farkında değil veya duymamazlıktan görmemezlikten geliniyor günlerdir stadlardan kürt Türk çatışması yaratılmak isteniyor sayın kürt vatandaşlarımıza diğer vatandaşlara verilip onlara verilmeyen hiç bir şey yok alabilecekleri her şey veriliyor kışkırtmalara kapılıp ortalığı karıştırmanın alemi yok zaren ekonomi bozuk milletin canı burnunda bir bahane arıyor karanlık güçlerin amacıda bu ülke zor durumda fırsatçılık yapmanın alemi yok

Yorum Beğen8
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMümin Güler:

Aman bırakın İstiklal Marşımızı ıslıklasınlar, statlarında terör örgütü paçavrası sallasınlar, sakın eleştirmeyin sakın tepki göstermeyin yoksa faşistlik bu derler, mağduru oynarlar... Sahada futbolcusu faulmu yaptı sakın aleyhlerine penaltı vermeyin bizi istemiyorlar ondan verdiler derler....Buradan bir kez daha Bursaspor taraftarlarına selam olsun....

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla

