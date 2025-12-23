Dün gece oynanan Bodrum FK-Amedspor maçının ardından şehir karıştı

Trendyol 1. Lig 18. hafta mücadelesinde Bodrum FK, evinde ağırladığı Amedspor ile 0-0 berabere kaldı.

MAÇ SONUNDA GERGİNLİK ÇIKTI

Karşılaşma sonrası iki takım taraftarı arasında arbede çıktı. İki takımın taraftarları birbirlerine şişelerle saldırırken, polis ekipleri araya girerek tarafları sakinleştirdi. Maçın ardından stadı terk eden taraftarlar arasında yaşanan gerginlik devam etti.

GERGİNŞİK ŞEHRİN İÇİNE TAŞINDI

Hasan Reşat Öncü Caddesi'nde toplanan taraftarlar karşılıklı tezahürat yaptı. Polis ve jandarma ekipleri taraftarlar arasında barikat kurarak gerilimin artmasını engelledi. Bölgede TOMA hazır bekletildi. Öte yandan, hareket halinde olan içerisinde taraftarların olduğu otobüsün ise camına taş atıldı ve cam kırıldı.

POLİS EKİPLERİ OLAYLARI ÖNLEDİ

Polis ve jandarma ekiplerinin uzun uğraşları sonrası yoğunluk güvenlik önlemleri arasında Amedspor taraftar otobüsleri bölgeden ayrıldı.