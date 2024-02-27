DÜ öğrencisi İsa Furkan Coş Üniversiteler Arası Dart Türkiye Şampiyonası'nda ikinci oldu

Düzce Üniversitesi (DÜ) öğrencisi milli sporcu İsa Furkan Coş, Üniversiteler Arası Dart Türkiye Şampiyonası'nda ikinci oldu.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Samsun'da bowling şampiyonasıyla birlikte düzenlenen turnuvaya, 15 üniversiteden 85 sporcu katıldı.

DÜ Spor Bilimleri Fakültesi Spor Yöneticiliği Bölümü öğrencisi Coş, şampiyonada ikincilik elde etti.

Midi Kızlar Voleybol Mahalli Müsabakaları sona erdi

Düzce'de düzenlenen Midi Kızlar Voleybol Mahalli Müsabakaları tamamlandı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Bahçeşehir Spor Salonu'nda gerçekleştirilen müsabakalarda 9 takım mücadele etti.

Yarışlar sonunda Düzce 1907 Spor Kulübü birinci, Düzce Gücü Spor Kulübü ikinci, Düzce Ay Spor Kulübü üçüncü oldu.

Dereceye giren kulüplere ödülleri törenle verildi.