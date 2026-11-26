Denizli Ticaret Odası (DTO) Başkanı Uğur Erdoğan ve odanın idari organlarında görev alan iş hayatı temsilcileri, Anıtkabir'i ziyaret etti. Atatürk'ün mozolesine çelenk sunan Başkan Erdoğan, Anıtkabir Şeref Defteri'ni imzaladı; "Bizlere emanet ettiğiniz en büyük eseriniz Cumhuriyetimizin temel değerlerine bağlı kalacak, ekonomik bağımsızlığımızı güçlendireceğiz. Ülkemizi, el birliği ile çağdaş uygarlık seviyesinin üzerine taşıyacağız" yazdı.

Kuruluşunun 100. yılını kutlayan Denizli Ticaret Odası'nın seçilmiş üyelerinden oluşan iş insanları heyeti, Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün manevi huzuruna çıktı. Aslanlı Yol'dan yürüyerek mozoleye ulaşan heyet adına DTO Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan, çelenk sundu.

"İkinci yüzyılımıza ayni inanç ve heyecanla adım atıyoruz"

Başkan Erdoğan, Anıtkabir Şeref Defteri'ne yazdığı mesajında, Denizli iş hayatının üretim, ihracat ve istihdamı artırarak Türkiye'nin kalkınmasına katkı sağlama kararlılığını vurguladı. Erdoğan, şu cümlelere yer verdi:

"Cumhuriyetimizin banisi Aziz Atatürk, Kuruluşumuzun 100. yılını kutladığımız tarihi bir dönemde, Denizli iş yaşamı adına huzurunuzda bulunmanın onurunu yaşıyoruz. Cumhuriyetimizin ekonomik bağımsızlık hedefiyle yaşıt olan Denizli Ticaret Odamızda aynı inanç ve heyecanla, kurumsal birikimimizden aldığımız güç ile ikinci yüzyılımıza adım atıyoruz.Aklın ve bilimin rehberliğinde; doğaya ve insana duyarlı, dünya gerçekleriyle uyumlu bir anlayışla, üretim gücümüzü artırmayı, ihracatımızı geliştirmeyi ve istihdam imlanlarını genişletmeyi sürdürecek, ülkemizin kalkınmasına katkı sağlamaya devam edeceğiz. Bizlere emanet ettiğiniz en büyük eseriniz Cumhuriyetimizin temel değerlerine bağlı kalacak, ekonomik bağımsızlığımızı güçlendireceğiz. Ülkemizi, el birliği ile çağdaş uygarlık seviyesinin üzerine taşıyacağız. Bu duygu ve düşünceler ile size minnet ve şükranlarımızı sunarken manevi huzurunuzda saygıyla eğiliyoruz."

Ata'yı ziyaretlerini, toplu fotoğrafla ölümsüzleştirdiler

Ziyaretin sonunda basın mensuplarıyla duygu ve düşüncelerini paylaşan DTO Başkanı Erdoğan, heyet ile günün anısına toplu fotoğraf da çektirdi. Başkan Erdoğan ile aynı heyette yer alan DTO Meclis Başkanı Salih Sarıkaya, Yönetim Kurulu, Meclis ve Meslek Komitesi üyeleri, Atatürk'e duydukları sevgi, özlem ve derin saygıyı dile getirerek Anıtkabir'den ayrıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı