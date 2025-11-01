Haberler

Dries Mertens ve ailesi, 6 ay sonra yeniden RAMS Park'ta

Galatasaray'ın eski futbolcusu Dries Mertens, ailesiyle birlikte Trabzonspor maçını izlemek için RAMS Park'a geldi. Müsabaka öncesinde Mertens ailesine plaket ve forma takdimi yapıldı.

  • Dries Mertens, eşi Katrin Kerkhofs ve oğlu Ciro ile birlikte Galatasaray'ın Trabzonspor ile oynadığı maçı RAMS Park'ta izledi.
  • Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Dries Mertens'e emeklerinden dolayı plaket takdim etti ve ailesine arkasında isimleri yazılı Galatasaray forması hediye etti.
  • Dries Mertens, Galatasaray'da 136 maçta 25 gol kaydetti ve geçtiğimiz sezon sonunda futbolu bıraktı.

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray sahasında Trabzonspor ile mücadele ederken, sarı-kırmızılıların eski futbolcusu Dries Mertens de karşılaşmayı takip etti. Mertens, eşi Katrin Kerkhofs ve oğlu Ciro ile birlikte RAMS Park'a geldi.

PLAKET TAKDİM EDİLDİ

Karşılaşma öncesinde Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Dries Mertens'e emeklerinden dolayı plaket takdim verdi. Özbek, ayrıca Mertens ailesine arkasında isimleri yazılı Galatasaray forması da hediye etti. Daha sonra Mertens, oğlu Ciro ile birlikte kale arkasına giderek, taraftarlara 3'lü çektirdi.

25 GOL KAYDETTİ

Belçikalı futbolcu, Galatasaray'da 136 maçta görev alırken, rakip fileleri 25 kez havalandırmıştı. Mertens, Galatasaray'dan geçtiğimiz sezon sonunda ayrıldıktan sonra futbolu bıraktı.

