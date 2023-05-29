Dragon Dünya Şampiyonası Bodrum'da başladı

Bodrum'da düzenlenen Dragon Dünya Şampiyonası, İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in eşi Edinburgh Dükü Prens Philip'e düğün hediyesi olan ikonik tekne Bluebottle'un da yer aldığı 23 ekip ve 71 yelkenciyle start aldı. Şampiyona, 29 Mayıs - 2 Haziran tarihleri arasında düzenlenecek.

Bodrum'da bu yıl ilk kez düzenlenen Dragon Dünya Şampiyonası büyük bir heyecanla başladı. İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in eşi Edinburgh Dükü Prens Philip'e düğün hediyesi olan ikonik tekne Bluebottle şampiyonaya katıldı. Türkiye Yelken Federasyonu, Uluslararası Dragon Birliği (IDA), Türk Dragon Birliği (TDB) ve Bodrum Açıkdeniz Yelken Kulübü (BAYK) tarafından düzenlenen yarışlar, dünyanın dört bir yanından 23 ekip ve 71 yelkenci Karaada açıklarında start aldı.

Dünya çapında 2 yılda bir farklı bir ülkede düzenlenen ve bu yıl Bodrum'da ilk kez gerçekleşen Dragon Dünya Şampiyonası büyük heyecana sahne oluyor. Uluslararası Dragon Birliği Başkanı Martin Payne'nin start verdiği şampiyona 29 Mayıs - 2 Haziran tarihleri arasında sürecek. Bodrum, 4 sene önce TDB'nin (Türk Dragon Birliği) çalışmaları neticesinde seçilmiş yarışların merkezi olarak seçilmişti. Şampiyonaya katılan ülkeler arasında Türkiye, İsviçre, Portekiz, İngiltere, Macaristan, Avustralya, Belçika yer alıyor. Yarışlarda toplam 8 Türk ekibi ve 30 Türk yelkenci bulunuyor.