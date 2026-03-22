Down sendromlu milli basketbolcuların "farkındalık" katkısı

Down Sendromlular Basketbol Milli Takımı Antrenörü Bülent Ercan, down sendromlu sporcuların son yıllarda elde ettiği başarıların yalnızca sportif anlamda değil, toplumsal farkındalık açısından da önemli bir dönüşüm sağladığını söyledi.

Ercan, AA muhabirine, milli takımın henüz 6 yıllık olmasına rağmen elde ettiği başarılarla dünya genelinde tanınırlığa ulaştığını belirtti.

Uzun yıllardır bu alanda yer alan ülkeleri geride bıraktıklarını anlatan Ercan, "Biz, down sendromlu sporcular alanında dünya ülkeleri tarafından bilinir hale geldik. Artık onlar Türk Milli Takımı'nı gördüğü zaman bakış açıları çok farklı oluyor." dedi.

Federasyonun desteği ve sporcularının azmiyle katıldıkları şampiyonalarda önemli bir takım olduklarını kanıtladıklarını vurgulayan Ercan, "Önceleri Down Sendromlular Türk Basketbol Milli Takımı denildiğinde, rakipler bizi rahat yeneceklerini düşünüyorlardı. Çok basit bir takım olarak görüyorlardı. Daha sonra turnuvalarda geriden gelerek program doğrultusunda çalışmalarımızı sürdürerek ülkeleri yakaladık, hatta önlerine geçtik. Şu anda İtalya ile ilk iki takım arasında yer alıyoruz." diye konuştu.

"Uluslararası alanda daha saygın hale geldik"

Ercan, takımının iki kez Avrupa ikincisi olduğunu ayrıca 2024 yılında Down Sendromlular Dünya Spor Oyunları'nda da ikincilik elde ettiğini anlattı.

Turnuvalarda elde ettikleri başarının kendileri için büyük övünç kaynağı olduğunu dile getiren Ercan, "Biz burada sadece bir turnuvaya katılmıyoruz, ülkemizi temsil ediyoruz. Bayrağımızın dalgalanması, yurt dışındaki Türklere bakış açısını da olumlu yönde etkiliyor. Uluslararası alanda daha saygın hale geldik. Dünya ülkelerinin bakış açısının değişmesi bizi gururlandırıyor." ifadelerini kullandı.

Sporcuların ailelerinin de kendilerine büyük destek verdiğini anlatan Ercan, "Down sendromlu sporcuların son yıllarda elde ettiği başarılar, yalnızca sportif anlamda değil toplumsal farkındalık açısından da önemli bir dönüşüm sağladı. Ailelerimiz burada bize çok destek oluyor. Sosyalleşmeyi, yardımlaşmayı, takım olmayı, yani bireysellikten takım ruhuna geçişi çocuklarımızda gözlemleyebiliyoruz. Bu da doğru yolda olduğumuzun bir göstergesi." değerlendirmesinde bulundu.

"Hedefimiz dünya şampiyonluğu"

Takım kaptanı Eren Yılmaz, milli basketbolcu Alperen Şengün'ü örnek aldığını söyledi.

Dünya şampiyonu olmak istediklerini ve bunun için çok çalıştıklarını vurgulayan Yılmaz, "Kaybettiğimiz de oldu, kazandığımız da. Önemli olan mücadele etmek. Dünya şampiyonluğunu kazanıp kupayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teslim etmek istiyoruz." dedi.

Sporcu Gökhan Kotan da bu yıl şampiyonluk kupasını Türkiye'ye getirmek için ellerinden gelenin fazlasını yapacaklarını kaydetti.

Kaynak: AA / Fırat Çakır
