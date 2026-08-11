Süper Lig'de 68 yıllık gelenek: Üç büyükler tüm sezonlarda yer aldı
Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş, 1959'dan bu yana Süper Lig'in tüm sezonlarında mücadele etti. Yeni sezonda lige yükselen Erzurumspor FK, Amed Sportif Faaliyetler ve Çorum FK da yarışa dahil olacak.
Süper Lig'in 68 yıllık geçmişine Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş damgasını vurdu.
Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş, 1959 yılında başlayan ligde tüm sezonlarda yer alan 3 takım olarak dikkati çekiyor.
Lige yükselen Erzurumspor FK, Amed Sportif Faaliyetler ve Çorum FK ise bu sezon yarışın bir parçası olacak.
Eski adıyla Türkiye 1. Futbol Ligi, son yıllardaki adıyla Süper Lig'de takımların kariyerleri şöyle:
Galatasaray
Kuruluş yılı: 1905
Renkleri: Sarı-kırmızı
Kulüp başkanı: Dursun Özbek
Teknik direktör: Okan Buruk
Stadı: RAMS Park (53 bin 387)
Sezon: 69. sezonu
En iyi derecesi: Şampiyon (26 kez)
En kötü derecesi: 13.
En farklı skorlu galibiyeti: 8-0 (Altınordu, MKE Ankaragücü)
En farklı skorlu yenilgisi: 6-0 (Fenerbahçe)
En gollü maçı: 9-2 (Adana Demirspor)
Fenerbahçe
Kuruluş yılı: 1907
Renkleri: Sarı-lacivert
Kulüp başkanı: Aziz Yıldırım
Teknik direktör: İsmail Kartal
Stadı: Chobani (47 bin 911)
Sezon: 69. sezonu
En iyi derecesi: Şampiyon (19 kez)
En kötü derecesi: 10.
En farklı skorlu galibiyeti: 8-1 (Samsunspor, Kayserispor), 7-0 (Denizlispor/2 kez, Şekerspor, Kayserispor, Hacettepe, Kardemir Karabükspor)
En farklı skorlu yenilgisi: 6-1 (Aydınspor), 5-0 (Galatasaray)
En gollü maçı: 8-4 (Gaziantepspor)
Beşiktaş
Kuruluş yılı: 1903
Renkleri: Siyah-beyaz
Kulüp başkanı: Serdal Adalı
Teknik direktör: Vincenzo Italiano
Stadı: Tüpraş (42 bin 684)
Sezon: 69. sezonu
En iyi derecesi: Şampiyon (16 kez)
En kötü derecesi: 11. (2 kez)
En farklı skorlu galibiyeti: 10-0 (Adana Demirspor)
En farklı skorlu yenilgisi: 5-0 (Bursaspor)
En gollü maçı: 8-2 (Altay), 10-0 (Adana Demirspor), 7-3 (Göztepe)
Not: Beşiktaş Kulübünün, 1959'da başlayan ligden önceki 2 şampiyonluğunun, Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu kararıyla lig şampiyonluğuna eklenmesiyle siyah-beyazlıların şampiyonluk sayısı 16 olarak tescillendi.
Trabzonspor
Kuruluş yılı: 1967
Renkleri: Bordo-mavi
Kulüp başkanı: Ertuğrul Doğan
Teknik direktör: Fatih Tekke
Stadı: Papara Park (40 bin 61)
Sezon: 53. sezonu
En iyi derecesi: Şampiyon (7 kez)
En kötü derecesi: 14.
En farklı skorlu galibiyeti: 7-0 (Adana Demirspor, Kasımpaşa)
En farklı skorlu yenilgisi: 7-0 (Antalyaspor)
En gollü maçı: 6-5 (Kayserispor)
Gençlerbirliği
Kuruluş yılı: 1923
Renkleri: Kırmızı-siyah
Kulüp başkanı: Haydar Arda Çakmak
Teknik direktör: Metin Diyadin
Stadı: Eryaman (20 bin)
Sezon: 50. sezonu
En iyi derecesi: 3. (2 kez)
En kötü derecesi: 3 kez küme düştü
En farklı skorlu galibiyeti: 8-1 (Şekerhilal), 7-0 (Adana Demirspor)
En farklı skorlu yenilgisi: 6-0 ( Trabzonspor, Galatasaray)
En gollü maçı: 4-5 ( Trabzonspor, Malatyaspor), 3-6 (Samsunspor), 2-7 (MKE Ankaragücü), 6-3 (Antalyaspor), 7-2 (Adanaspor, Samsunspor)
Samsunspor
Kuruluş yılı: 1965
Renkleri: Kırmızı-beyaz-siyah
Kulüp başkanı: Yüksel Yıldırım
Teknik direktör: Thorsten Fink
Stadı: Samsun Yeni 19 Mayıs (34 bin 346)
Sezon: 34. sezonu
En iyi derecesi: 3. (3 kez)
En kötü derecesi: 7 kez küme düştü.
En farklı skorlu galibiyeti: 8-2 (Petrolofisi), 6-0 (Zonguldakspor)
En farklı skorlu yenilgisi: 8-1 (Fenerbahçe)
En gollü maçı: 8-2 (Petrolofisi)
Göztepe
Kuruluş yılı: 1925
Renkleri: Sarı-kırmızı
Kulüp başkanı: Rasmus Ankersen
Teknik direktör: Stanimir Stoilov
Stadı: Gürsel Aksel (23 bin 376)
Sezon: 33. sezonu
En iyi derecesi: 3.
En kötü derecesi: 6 kez küme düştü
En farklı skorlu galibiyeti: 9-1 Feriköy
En farklı skorlu yenilgisi: 7-0 (Adana Demirspor)
En gollü maçı: 9-1 (Feriköy), 3-7 (Beşiktaş)
Konyaspor
Kuruluş yılı: 1922
Renkleri: Yeşil-beyaz
Kulüp başkanı: Ömer Atiker
Teknik direktör: İlhan Palut
Stadı: MEDAŞ Konya Büyükşehir (41 bin 135)
Sezon: 26. sezonu
En iyi derecesi: 3. (İki kez)
En kötü derecesi: 3 kez küme düştü
En farklı skorlu galibiyeti: 8-0 (Adana Demirspor)
En farklı skorlu yenilgisi: 8-0 (MKE Ankaragücü)
En gollü maçı: 8-0 (Adana Demirspor), 0-8 (MKE Ankaragücü), 5-3 (Akçaabat Sebatspor), 4-4 (Kasımpaşa)
Çaykur Rizespor
Kuruluş yılı: 1953
Renkleri: Mavi-yeşil
Kulüp başkanı: Ali Zeki Saruhan
Teknik direktör: Recep Uçar
Stadı: Çaykur Didi (14 bin 879)
Sezon: 25. sezonu
En iyi derecesi: 5.
En kötü derecesi: 6 kez küme düştü
En farklı skorlu galibiyeti: 6-0 (Bursaspor), 7-1 (Göztepe)
En farklı skorlu yenilgisi: 6-0 (Fenerbahçe - 2 kez, Trabzonspor, Beşiktaş)
En gollü maçı: 4-7 (Malatyaspor)
Kasımpaşa
Kuruluş yılı: 1921
Renkleri: Lacivert-beyaz
Kulüp başkanı: Davut Dişli
Teknik direktör: Emre Belözoğlu
Stadı: Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan (13 bin 797)
Sezon: 23. sezonu
En iyi derecesi: 5.
En kötü derecesi: 3 kez küme düştü
En farklı skorlu galibiyeti: 7-0 (Mersin İdmanyurdu)
En farklı skorlu yenilgisi: 7-0 (Trabzonspor)
En gollü maçı: 5-4 (Hatayspor), 2-6 (Karşıyaka, Fenerbahçe, Mersin İdmanyurdu), 6-2 (Sivasspor), 3-5 (Balıkesirspor, Adana Demirspor), 5-3 (Bursaspor), 4-4 (Konyaspor)
Kocaelispor
Kuruluş yılı: 1966
Renkleri: Yeşil-siyah
Kulüp başkanı: Recep Durul
Teknik direktör: Selçuk İnan
Stadı: Kocaeli (34 bin 829)
Sezon: 22. sezonu
En iyi derecesi: 4.
En kötü derecesi: 3 kez küme düştü
En farklı skorlu galibiyeti: 7-1 (Altay)
En farklı skorlu yenilgisi: 1-7 (Beşiktaş)
En gollü maçı: 4-5 (Galatasaray, Altay), 7-2 (Kayserispor)
İstanbul Başakşehir (Eski adı İstanbul Büyükşehir Belediyespor)
Kuruluş yılı: 1990/2014
Renkleri: Turuncu-lacivert
Kulüp başkanı: Göksel Gümüşdağ
Teknik direktör: Nuri Şahin
Stadı: Başakşehir Fatih Terim (17 bin 067)
Sezon: 19. sezonu
En iyi derecesi: Şampiyon (1 kez)
En kötü derecesi: 1 kez küme düştü
En farklı skorlu galibiyeti: 5-0 (Konyaspor, Kocaelispor, Alanyaspor, Kayserispor, Kardemir Karabükspor, Çaykur Rizespor)
En farklı skorlu yenilgisi: 7-0 (Galatasaray)
En gollü maçı: 5-4 (Alanyaspor), 6-2 (Adana Demirspor), 5-2 (Antalyaspor)
Corendon Alanyaspor
Kuruluş yılı: 1948
Renkleri: Turuncu-yeşil
Kulüp başkanı: Hasan Çavuşoğlu
Teknik direktör: Joao Pereira
Stadı: Alanya Oba (9 bin 785)
Sezon: 11. sezonu
En iyi derecesi: 5. (2 kez)
En kötü derecesi: 15.
En farklı skorlu galibiyeti: 6-0 (Hatayspor - 2 kez, İstanbulspor)
En farklı skorlu yenilgisi: 6-0 (Galatasaray)
En gollü maçı: 6-3 (Kayserispor), 5-4 (İstanbul Başakşehir)
Gaziantep FK
Kuruluş yılı: 1988
Renkleri: Beyaz-kırmızı-siyah
Kulüp başkanı: Memik Yılmaz
Teknik direktör: Mirel Radoi
Stadı: Kalyon (30 bin 320)
Sezon: 8. sezonu
En iyi derecesi: 8.
En kötü derecesi: 15.
En farklı skorlu galibiyeti: 6-1 (Adana Demirspor)
En farklı skorlu yenilgisi: 5-0 (Fenerbahçe), 5-1 (İstanbul Başakşehir)
En gollü maçı: 4-5 (Çaykur Rizespor)
Eyüpspor
Kuruluş yılı: 1919
Renkleri: Eflatun-sarı
Kulüp başkanı: Yusuf Öksüzömer
Teknik direktör: Özhan Pulat
Stadı: Esenyurt Necmi Kadıoğlu (4 bin 274)
Sezon: 3. sezonu
En iyi derecesi: 6.
En kötü derecesi: 15.
En farklı skorlu galibiyeti: 6-0 (Adana Demirspor)
En farklı skorlu yenilgisi: 5-1 (Galatasaray - 2 kez)
En gollü maçı: 1-5 (Galatasaray), 6-0 (Adana Demirspor), 3-3 (Fenerbahçe)
Erzurumspor FK (Eski adı Büyükşehir Belediye Erzurumspor)
Kuruluş yılı: 2005
Renkleri: Mavi-beyaz
Kulüp başkanı: Ahmet Dal
Teknik direktör: Serkan Özbalta
Stadı: Erzurum Kazım Karabekir (21 bin 374)
Sezon: 3. sezonu
En iyi derecesi: 17.
En kötü derecesi: 2 kez küme düştü
En farklı skorlu galibiyeti: 4-2 (Sivasspor), 3-1 (Kayserispor, Yeni Malatyaspor), 2-0 (Kayserispor, Bursaspor ve Çaykur Rizespor)
En farklı skorlu yenilgisi: 5-1 (Fatih Karagümrük), 4-0 (Beşiktaş)
En gollü maçlar: 5-1 (Fatih Karagümrük), 4-2 (Sivasspor, Beşiktaş)
Amed Sportif Faaliyetler
Kuruluş yılı: 1972
Renkleri: Yeşil-kırmızı-beyaz
Kulüp başkanı: Nahit Eren
Teknik direktör: Besnik Hasi
Stadı: Diyarbakır (30 bin 480)
Sezon: Süper Lig'de ilk kez mücadele edecek
Çorum FK
Kuruluş yılı: 1997
Renkleri: Kırmızı-siyah
Kulüp başkanı: Savaş Balçık
Teknik direktör: Uğur Uçar
Stadı: Çorum Şehir (13 bin 119)
Sezon: Süper Lig'de ilk kez mücadele edecek