Dostça başladı, sert bitti! Okan Buruk ve Şenol Güneş'in laf düellosu tozu dumana kattı

Beşiktaş'ın Galatasaray'ı 3-1 yendiği maçtan önce samimi görüntüler veren Şenol Güneş ve Okan Buruk, karşılaşmada gergin anlar yaşadı. İki kulübe arasında tansiyon yükseldi, hakem iki hocanın yardımcılarına kart çıkardı. Okan Buruk maçtan sonra "4 kez geldiler, 3'ü gol oldu. Hiçbiri planlı organizasyon değildi" dedi. Şenol Güneş ise sonrasında "Bir şutları vardı gol oldu. Ondan başka şutları yok zaten. Okan hocaya maçta 'sakin ol' dedim" açıklamasını yaptı.

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Beşiktaş, geriye düştüğü derbide Galatasaray'ı 3-1 mağlup etti. Beşiktaş'ın gollerini Saiss, Amir ve Aboubakar kaydetti. Aslan'ın tek sayısı Icardi'den geldi. Beşiktaş zirve için umutlanırken, lider Galatasaray, Vodafone Park'ta çelme yedi.

DOSTÇA BAŞLADI, GERGİN BİTTİ

Şenol Güneş ve Okan Buruk karşılaşmadan önce samimi görüntüler verdi. Ancak tansiyonu yüksek başlayan maçta dostluk rüzgarı kısa sürdü. İki hoca maçta gerginlik yaşadı. Hakem, iki takımın kulübesindeki yardımcılara sarı kart çıkardı.

"4 KERE GELDİLER 3'Ü GOL OLDU"

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk mağlup oldukları maçtan sonra "Beşiktaş 4 kere geldi, 3'ü gol oldu. Üzerinde baskı olacak takım biz değiliz. Hiçbiri planlanmış organizasyon değildi. Ben çok rahatım. Geçen hafta ne düşünüyorsam, bu hafta da aynı şeyleri düşünüyorum. Üzerimizde baskı yok. 4 maçı kazanacağız ve şampiyon olacağız" dedi.

"1 ŞUT ÇEKTİLER, BAŞKA DA YOK ZATEN"

Şenol Güneş ise karşılaşmadan sonra " Çok istekliydik. Çıkarken çok top kaybı yaptık. İlk dakikalarda düşündüğümüz oyunu oynayamadık. Rakip de bir hata yapmadı. Bir hatamız, bir şut ve bir gol oldu. Ondan başka şutları yok zaten" dedi.

"OKAN HOCA KENDİNİ KAYBEDİYOR"

Maç içinde yaşanan gerginlikle ilgili ise Güneş'ten "Okan Hoca'yı severim ama oyunda bazen kaybediyor kendini. Maçta ona yanaştım ve 'Sakin ol, sen de aynısını yaptın sana da sarı kart gösterebilirdi' dedim. Ben de çizgiyi terk ettim ama yardımcı olmak için terk ettim" açıklaması geldi.

"BU SONUCU HAK ETTİK"

Gösterdikleri futbolla galibiyeti hak ettiklerini söyleyen Güneş, "Tüm oyuncular ellerinden geleni yaptı. Skoru aldıktan sonra taraftar da devreye girince coşkulu bir ambiyans oldu. Hak ettiğimiz bir sonucu aldık" ifadelerini kullandı.

"DAHA FAZLA ATABİLİRDİK"

Güneş sözlerini şöyle tamamladı: Daha fazla goller bulabilirdik. Pozisyonlar vermedik ama rakip dirençli olarak oyunda kaldı. 3 puanı aldık. Moralimiz düzeldi. Taraftar oyuncu bütünleşmesini gördük. Beşiktaş olarak karanlıktan aydınlığa çıkmamız gerekiyor. Bir ışık göründü ama yeterli değil. Ben, beni sevmeseler bile herkes için bir şeyler yapmayı düşünen ama sevenlere de cevap vermek isteyen biriyim. Mahcup olmamak için çok çalışmalıyım. Sizi biri seviyorsa ve bir adım atıyorsa, sizin birkaç adım atmanız gerekiyor. Ben çocukluğumdan beri böyle gördüm.